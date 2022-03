Münchner Urologe Edgar Vogel sammelt Nachttöpfe - und seine Patienten helfen mit

Von: Katrin Woitsch

Ein Mann und seine Sammlung: Der Urologe Edgar Vogel präsentiert die Nachttöpfe in seiner Praxis. © Marcus Schlaf

Edgar Vogel ist Urologe. Und gleichzeitig ist er leidenschaftlicher Nachttopf-Sammler. Da kommt ihm seine Praxis gerade recht - inzwischen sammeln sogar schon seine Patienten für ihn.

Eine Zeitreise ins 18. oder 19. Jahrhundert wäre eher nichts für Edgar Vogel. Der Münchner Urologe befasst sich seit mehr als drei Jahrzehnten so intensiv mit der Geschichte der Nachttöpfe, dass er glaubt, eine gute Vorstellung davon zu haben, wie es damals in vielen Straßen gerochen haben mag. „Ausgeleert wurden die Nachttöpfe oft einfach unter Treppen“, erzählt er.Da ist ihm das Sammeln schon lieber als das Zeitreisen.

Seine Leidenschaft für alte Nachttöpfe dürfte wohl keinem seiner Patienten entgangen sein. Denn der 75-Jährige hat seine rund 360 Fundstücke über seine 300-Quadratmeter-Praxis in München verteilt. Im Wartezimmer, auf dem Weg zur Toilette, im Sprechzimmer, am Empfang – überall können die Patienten alte Nachttöpfe studieren. Und das tun sie auch, berichtet Vogel. Immer wieder einmal kommt es vor, dass einer seiner Patienten eine Viertelstunde staunend vor der großen Vitrine im Eingangsbereich gestanden hatte, bevor er in Vogels Sprechzimmer Platz nimmt. Den Arzt freut das. Auch weil er weiß, dass der Gang in die Praxis nicht immer angenehm ist. „Meine Sammlung bringt viele Patienten auf andere Gedanken“, sagt er. „Sie sind dann nicht mehr so angespannt.“

Der älteste Nachttopf stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. © Marcus Schlaf

Das ist nicht der einzige positive Nebeneffekt, wenn man eine große Praxis hat, in die eine Sammlung thematisch gut passt. „Inzwischen helfen mir viele meiner Patienten beim Sammeln“, berichtet Vogel. Etwa ein Drittel seiner Nachttöpfe hat er geschenkt bekommen. Da ist zum Beispiel dieser sehr alte Bourdalou-Topf. Ein Frauenurinal aus dem 17. Jahrhundert. Es ist benannt nach einem französischen Pfarrer, der für seine guten, aber auch sehr langen Predigten bekannt war. Die Damen nahmen sich damals oft diesen sehr schmalen, einer Sauciere ähnelnden Nachttopf mit in die Kirche, erzählt Vogel. So konnten sie der Predigt auch dann noch folgen, als die Natur rief – ihre langen Kleider machten das möglich. Ein Patient berichtete Vogel, sein Bruder habe in Wien so einen alten Bourdalou ergattert. „Er wollte ihn mir unbedingt schenken, holte ihn nach München – und stolperte auf dem Weg in meine Praxis dann auf einer Rolltreppe.“ Der Nachttopf kam in Scherben an, der Patient hatte Tränen in den Augen. Es wäre nicht der erste Nachttopf in seiner Sammlung gewesen, den Vogel geklebt hätte. Doch das ließ sich der Patient nicht nehmen. Nun besitzt der 75-Jährige nicht nur einen besonderen Nachttopf – sondern auch einen besonderen Nachttopf mit schöner Geschichte.

Daneben gibt es natürlich noch einige andere Lieblingsstücke. Da ist zum Beispiel der älteste und wertvollste Nachttopf seiner Sammlung. Vogel konnte ihn bei einer Hongkong-Reise ergattern. Die Reiseführerin hatte gefragt, ob ihn etwas besonders interessiere. Er sagte ihr, dass er nach einem chinesischen Nachttopf suche. Der Bus hielt für ihn bei jedem Antikladen von Macao an. Dort fand er einen Nachttopf, der aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt. Vogel zahlte dafür 400 Mark. Auf dieses sehr extravagante Exemplar ist er stolz. Auch in Meißen hat er einen schönen blau-weiß bemalten Porzellan-Nachttopf erstanden. Und einige alte Nachttöpfe aus englischen Schlössern gehören ebenfalls zu seiner Sammlung.

„Früher waren Nachttöpfe Gebrauchsgegenstände“, erzählt er. Kam ein neues Familienmitglied dazu, ließ man einen neuen Nachttopf anfertigen. Sie gehörten damals zum Alltag dazu – die Bourdalou-Geschichte beweist es. „König Ludwig XIV. soll angeblich sogar Besucher empfangen haben, während er auf dem Nachttopf saß“, erzählt Vogel schmunzelnd.

Der Nothafen – bei diesem Fundstück musste Edgar Vogel schmunzeln. © Marcus Schlaf

Aus der Gegenwart sind Nachttöpfe fast vollständig verschwunden. Aber noch nicht lange, betont er. Auch das kann er beweisen. Er besitzt einen schlichten weißen Nachttopf mit dem Aufdruck „DSG“ – steht für Deutsche Schlafwagen-Gesellschaft. „In den 1980er-Jahren waren die Nachttöpfe in Zügen noch im Einsatz.“

Edgar Vogel hat die Sammelleidenschaft vor 35 Jahren gepackt. Damals wurde er von einer Urologen-Fachzeitschrift gebeten, einen Artikel über die weltgrößte Nachttopf-Sammlung des Münchner Anwalts Manfred Klauda zu schreiben. „Das hat mich so beeindruckt, dass ich kurz darauf bei einem Urlaub in Südfrankreich den ersten eigenen Topf als Dekoration für meine Praxis gekauft habe“, erzählt er. Seitdem war Vogel auf vielen Trödelmärkten, in vielen Antiquitätsläden – auch auf Ebay wurde er fündig. Und dann hat er ja auch noch seine Patienten, die so fleißig mithelfen.

Nur einen Haken hat die Sache. Mit 360 Nachttöpfen wird ihn seine Frau nicht nach Hause kommen lassen. „Es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwann in den Ruhestand gehe und die Praxis aufgebe“, sagt er und schmunzelt. Ihm würde die Begeisterung seiner Patienten für die Sammlung auch fehlen. Erst neulich bekam er eines der schönsten Komplimente, das er sich vorstellen konnte. Einer seiner Patienten berichtete ihm, er habe Vogel einem Freund mit folgenden Worten empfohlen: „Es lohnt sich wirklich sehr, in diese Praxis zu gehen. Und als Urologe ist er auch nicht schlecht.“