Münchner vom Wetter genervt: Historischer TV-Beitrag zeigt, dass es früher noch deutlich härter war

Von: Lukas Schierlinger

„Der Frühlingsanfang in München war früher noch viel kühler, nasser und eisiger als heute“, erklärt der Bayerische Rundfunk – und liefert einen Video-Beweis mit.

München – Langsam wäre es doch Zeit für Sonne, Biergarten und ausgedehnte Isar-Spaziergänge. Die aktuelle Wettersituation hat die Gemütslage vieler Münchner eingetrübt. Regnerisch und äußerst kühl gerieten die ersten Tage des Aprils. Dabei hat der Frühling offiziell bereits am 20. März begonnen. Immerhin war‘s früher auch nicht besser. So vermittelt es zumindest der Bayerische Rundfunk, der in seinem Retro-Format auf das Jahr 1964 zurückblickt.

Der Videobeitrag soll daran erinnern, dass „der Frühlingsanfang in München früher noch viel kühler, nasser und eisiger als heute“ gewesen ist. Verfrorene Menschen sieht man in dem knapp vierminütigen Beitrag vom 20. März 1964, denen „auf dem Weg ins Geschäft der Schneewind um die Ohren pfeift“. Sie stapfen durch Schneereste oder mühen sich durch Pfützen auf Münchens Straßen.

Frühlingsanfang in München früher noch eisiger: Historische Bilder in BR-Beitrag

Frühling in München ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Zustand. Das suggeriert auch der BR-Beitrag, der einen gut gekleideten Herrn zeigt, der in der Sonne sitzt, „auch wenn, vorläufig die Sonne fehlt“. Um auch noch einen Hoffnungsschimmer zu ergattern, hat das Filmteam seinerzeit den Alten Botanischen Garten besucht. Draußen sind die Beete mit Schnee bedeckt, der gut gemeinte Kommentar des Sprechers lautet: „Wenigstens an den aufgestellten Schildern sieht man, was hier einmal wachsen wird.“

Der „Frühlingsanfang“ im Jahr 1964 verlangte den Münchnern einiges ab. © Screenshot BR

Im Tierpark findet der alljährliche Frühjahrsputz der Bewohner bei eisigen Temperaturen statt, TV-Bilder von 1964 zeigen einen Wärter, der sich auf der Eisschicht im Elefantengehege abmüht. Was den Münchner damals wie heute Hoffnung spenden sollte, belegt die Einordnung des Sprechers: „Aber morgen kommt der Frühling ganz bestimmt.“

Wetter-Prognose für München: Temperaturen sinken in den Keller

Mit Blick auf aktuelle Wetter-Prognosen müssen sich die Bewohner der Landeshauptstadt im Jahr 2023 noch etwas gedulden. Zweistellig sollen die Temperaturen in der ersten April-Woche kaum werden, in der Nacht mit satten Minusgraden sogar veritabel in den Keller sinken. Von Dienstag bis Donnerstag dürfte sich immerhin die Sonne ab und zu blicken lassen.