Münchner wenig gastfreundlich? Überraschend positives Ergebnis in neuem Ranking

Von: Manuel Rank

Beim Ranking eines Reiseunternehmens schafft es München in die Top 10 der freundlichsten Reiseziele. Auch Berlin ist in den vorderen Rängen.

München – Den Menschen in München wird allgemein nachgesagt, nicht wirklich freundlich zu sein. Forsch, distanziert und ruppig sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt, heißt es oft. Ein Vorurteil, das sich beständig hält. München wurde in einer Befragung sogar zu einer der „unfreundlichsten Städte Deutschlands“ gewählt. Doch bei der Gastfreundlichkeit kann die Landeshauptstadt punkten. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt ein Ranking des Reiseunternehmens bounce, das sich auf vier Indizes beruft.

Das Ergebnis eines Rankings überrascht: München schafft es in die Top 10 der freundlichsten Reiseziele Europas. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel

München schafft es auf den dritten Platz der „freundlichsten Reiseziele 2023“ – in ganz Europa. Mit einem Gesamtwert von 8,26 von 10 möglichen Punkten zieht die Landeshauptstadt hinter Zürich und Kopenhagen, den beiden erst- und zweitplatzierten. Auch Berlin ist weit vorne dabei und schafft es in die Top 10. Mit 6,31 Punkten liegt die deutsche Hauptstadt auf dem siebten Platz.

Stadt Land Gesamtpunktzahl Zürich Schweiz 9,89/10 Kopenhagen Dänemark 8,59/10 München Deutschland 8,26/10 Amsterdam Niederlande 7,72/10 Wien Österreich 7,18/10 Stockholm Schweden 6,42/10 Berlin Deutschland 6,31/10 Prag Tschechien 6,20/10 Edingburgh Schottland 6,20/10 Dublin Irland 5,87/10

Das Ranking erfolgt nach vier Indizes

Doch nach welchen Kriterien wurden die Städte beurteilt? Die Gastfreundlichkeit der Städte bemisst sich nach vier verschiedenen Indizes: Kriminalität und Sicherheit, LGBTQ+-Freundlichkeit, Angst vor Taschendiebstahl und Lebenszufriedenheit/Glücksempfinden. Um das Ranking zu erstellen und die Städte nach den vier Kriterien zu beurteilen, wurden verschiedene Datensätze herangezogen, heißt es auf der Internetseite des Reiseunternehmens.

Daten für den Kriminalität- und Sicherheitsindex sowie die Prozentzahl an Personen, die Angst vor Taschendiebstahl haben, stammen aus Erhebungen von Numbeo – eine Crowdsourcing-Onlinedatenbank. In der Kategorie Kriminalität und Sicherheit reichen die Werte von 0 bis 100. Für die Lebenszufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner der unterschiedlichen Städte wurden Daten des World Happiness Reports 2020 herangezogen – mit Werten von null bis zehn. Die LGBTQ+-Freundlichkeit ergibt sich durch das „Open for Business 2022 City Rating“. Der Höchstwert liegt hier bei AAA, der niedrigste Wert bei E.

München eine der sichersten Städte Europas

In der Begründung für den dritten Platz Münchens schreibt das Unternehmen:

München wird oft als die Kulturhauptstadt Deutschlands bezeichnet und ist ein beliebtes Reiseziel für alle, die eine Städtereise lieben. Die Stadt hat eine faszinierende Geschichte, die Jahrhunderte zurückreicht, und bietet zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten, darunter das Schloss Nymphenburg. Und wenn Geschichte nicht dein Ding ist: München ist auch für seine köstliche Küche und traditionelle Bierkultur bekannt.

München gelte zudem als eine der sichersten Reiseziele in Europa, mit einem Kriminalitätsindexwert von 19 von 100. Damit führt die Landeshauptstadt im europaweiten Vergleich. „Wer einen Ausflug in ein sicheres europäisches Reiseziel sucht, sollte auf jeden Fall eine Reise in die deutsche Bierhauptstadt in Betracht ziehen“, heißt es auf der Seite weiter.

Nur wenige Touristinnen und Touristen haben in München Angst vor Taschendiebstahl

In München haben nur 15 Prozent der Befragten Angst, Opfer von Taschendiebstahl zu werden – in Berlin sind es 39 Prozent. In der britischen Hauptstadt London gaben 57 % an, Angst beim Aufenthalt in der Stadt beklaut zu werden. Im Ranking des World Happy Reports – eine Erhebung, die feststellen möchte, wie glücklich und zufrieden die Menschen im internationalen Vergleich sind – liegt München mit 6,9 Punkten im Mittelfeld. Als weitaus glücklicher bewerten die Bewohnerinnen und Bewohner Zürichs und Kopenhagens – je 7,5 Punkte – ihr Leben.

In der Rangliste wurde München mit dem Wert „AA“ für LGBTQ+-Freundlichkeit ausgezeichnet – unter anderem wegen der großen CSD-Parade. 2023 nahmen am Christopher Street Day in München mehr als 500.000 Menschen teil. Wenig überraschend: Die Landeshauptstadt wurde hier von Berlin überholt. Berlin, die Heimat einer der größten und lebhaftesten, queeren Nachtleben-Szenen der Welt, wurde mit einem Wert von „AAA“ ausgezeichnet.

