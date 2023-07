Münchner Wirte unter Druck - Söder: „Die Debatte um eine Bio-Wiesn nervt viele Oktoberfest-Fans“

Von: Nina Bautz, Leoni Billina

Wie viel Bio darf die Wiesn? Diese Frage bewegt die Münchner wenige Wochen vor dem Start. Viele befürchten, dass das Schlemmen unbezahlbar wird – auch Ministerpräsident Markus Söder.

München – Vegane Weißwurst? Mittlerweile auf der Wiesn durchaus ein heißdiskutiertes Thema. Und die Debatte rund um das Angebot fleischloser Gerichte und biozertifizierter Produkte auf dem Volksfest nimmt heuer noch mehr Fahrt auf. Ministerpräsident Markus Söder spricht Klartext: „Die Debatte um eine Bio-Wiesn nervt viele Oktoberfest-Fans.“ Realität sei, dass die Preise dann viel höher würden und der Besuch für Normalverdiener und Familien kaum noch erschwinglich sei.

Wiesn-Chef Baumgärtner: „Bin kein Freund von Geboten oder Verboten.“

Aber werden die Wirte tatsächlich dazu gedrängt, solche Produkte anzubieten? Gibt es gar ein Gebot? Die Antwort: nicht wirklich. Im Rahmen der Punktevergabe bei der Bewerbung für die Wiesn würde lediglich ein Anreiz für die Wirte geschaffen, Produkte, die bio, regional, fairtrade oder CO2-freundlich sind, anzubieten, erklärt Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU). Eine Extrawurst für vegane oder vegetarische Produkte gebe es nicht. „Auch bei der Ernährungswende bin ich als Wiesn-Chef kein Freund von Geboten oder Verboten. Am Ende entscheidet der Kunde.“

Der Großteil der Besucher gehe noch immer wegen traditioneller Fleischgerichte wie dem Hendl oder der Schweinshaxe auf die Wiesn, sagt Hofbräuzelt-Wirtin Silja Steinberg. „Aber es ist gut, wenn es vegetarische und vegane Alternativen gibt – und wir machen da gerne mit.“ Vergangenes Jahr gab es bei ihr vegane Weiß- und Currywürste. „Beim Currywurst-Verkauf haben wir etwa zu 40 Prozent die vegane Variante verkauft.“ Sie denkt für heuer darüber nach, den veganen Leberkas anzubieten. Bio-Produkte sieht Steinberg kritischer, da ihr Regionalität wichtig sei und die sei in der Masse schwerer umzusetzen.

Die „Initiative Nachhaltigkeit“ fordert: Vollständige Umstellung auf Bio-Nahrungsmittel bis 2035.

Apropos Bio: Zu diesem Thema gab es kürzlich im Rathaus ein Treffen zwischen Politik und Wirten. Im Hinterkopf bei allen: die Forderung der „Initiative Nachhaltigkeit“. Die sieht eine vollständige Umstellung auf Bio-Nahrungsmittel bis 2035 vor. Die Wirte zeigten sich zurückhaltend – auch wegen der Preise. „Regionalität schlägt Bio“, sagte Wiesn-Sprecher Peter Inselkammer.

Zumindest in der Ochsenbraterei kommen die veganen und vegetarischen Gerichte gut an. Man sei vergangenes Jahr mit dem Absatz „wirklich sehr zufrieden“ gewesen, heißt es. Mehr als 20 Prozent der verkauften Gerichte seien vegetarisch und vegan gewesen. Sogar FC-Bayern-Star Thomas Müller macht mittlerweile Werbung für den veganen Leberkas, der auch auf der Wiesn angeboten werden soll. Sein Fazit: „Saugut, aber ohne Sau.“

