Münchner wollen an Weihnachten sparen – laut Umfrage sind andere Faktoren wichtiger als der Geschenke-Kauf

Von: Elisa Buhrke

Laut einer Umfrage wollen 17 Prozent aller Münchner in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Im bundesweiten Vergleich sind sie damit dennoch spendabel.

München - Beim Kauf ihrer Weihnachtsgeschenke achten die Münchner in diesem Jahr verstärkt auf ihr Budget: 17 Prozent wollen weniger Geld für Geschenke ausgeben, wie aus einer Umfrage von eBay Ads mit Unterstützung des Meinungsforschungsunternehmens Civey hervorgeht. Nur drei Prozent planen, mehr Geld für die Bescherung unterm Tannenbaum auszugeben.

Beim „Weihnachtsshopping Report 2023“ wurden insgesamt mehr als 10.000 Konsumentinnen und Konsumenten aus ganz Deutschland befragt. Zum Vergleich: Die Menschen in München stehen im bundesweiten Vergleich immer noch äußerst spendabel da – laut Umfrage plant rund jeder fünfte Deutsche (21 Prozent), beim Kauf der Weihnachtsgeschenke zu sparen. Andere Elemente, die zum Weihnachtsfest gehören, haben für die Befragten mehr Bedeutung.

Münchner legen beim Geschenke-Kauf Wert auf Qualität der Ware – Preis ist zweitrangig

Das wichtigste Kriterium beim Kauf eines Geschenks ist für die meisten Münchner zudem nicht der Preis, sondern die Qualität der Ware – 27 Prozent der Befragten aus der Landeshauptstadt gaben diese als kaufentscheidend an. An zweiter Stelle folgt dann für 24 Prozent der Münchner eben doch der Preis. Auf dem dritten und vierten Platz sind Erlebnisgeschenke (für 18 Prozent) und Selbstgemachtes (für zwölf Prozent) gelandet.

Laut einer Umfrage wollen 17 Prozent der Münchner in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. © tz.de Collage: IMAGO / Wolfgang Maria Weber (links) und IMAGO / Schöning

Deutsche freuen sich an Weihnachten auf Festtagsessen und Zeit mit der Familie

Die Gesamtheit der Befragten in ganz Deutschland sieht jedoch die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden als wichtiger als große Geschenke an. Mehr als jeder Zweite (57 Prozent) gab an, sich auf die Auszeit mit den Liebsten zu freuen. Wichtig für eine gelungene Weihnachtszeit ist für 21 Prozent aller Befragten auch das Festtagsessen, für 16 Prozent die weihnachtliche Deko und für acht Prozent das Plätzchenbacken.

Die Umfrage im aktuellen „Weihnachtsshopping Report“ wurde vom 1. bis 3. Juli 2023 durch das Berliner Start-up-Unternehmen Civey im Auftrag von eBay Ads durchgeführt. Darin kamen mehr als 10.000 Konsumentinnen und Konsumenten ab 18 Jahren aus der ganzen Bundesrepublik zu Wort. Nach Angaben von eBay Ads sind die Ergebnisse repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung.

