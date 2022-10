Münchner Zahnärzte warnen: So gefährlich ist die Krankheits-Kombi Diabetes und Parodontitis

Die Zahnärzte Dr. Christian Maischberger (links) und Professor Dr. Hannes Wachtel von der Implaneo Dental Clinic in München sind aufs Einsetzen von Implantaten und auf die Behandlung von Parodontitis spezialisiert. © ACHIM FRANK SCHMIDT

Bei Parodontitis entwickeln sich Entzündungsprozesse, die am Ende zum Zahnausfall führen können. Die Erkrankung des Zahn-Halteapparats kann zudem Diabetes verschärfen. © shutterstock

Diabetes ist gefährlich. Auf der langen Liste der möglichen Folgen stehen unter anderem Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschäden, Fußamputation und Erblindung. „Aber auch die Zähne können massiven Schaden nehmen. Umgekehrt kann Parodontitis die Zuckerkrankheit verschärfen“ warnen die Chefzahnärzte der Implaneo Dental Clinic in München, Professor Dr. Hannes Wachtel und Dr. Christian Maischberger. Die Spezialisten für Parodontitis und Zahnimplantate haben eine Aufklärungskampagne dazu gestartet.

Beide Volkskrankheiten werden oft erst sehr spät entdeckt

Diabetes gehört zu den gefährlichsten Volkskrankheiten überhaupt. Schon jetzt gehen 16 Prozent aller Todesfälle in Deutschland auf das Konto des „stillen Killers“. So wird Diabetes deshalb genannt, weil die Erkrankung oft erst spät erkannt wird. Erhöhte Blutzuckerwerte machen zunächst keine Symptome. Je länger die Erkrankung unbehandelt bleibt, desto geringer wird die Chance, dramatische Folgen noch abzuwenden. Auch Parodontitis verursacht meistens zunächst keine akuten Beschwerden – mit der Folge, dass auch diese Entzündung des Zahnhalte-Apparats aus Knochen, Zahnfleisch, Haltefasern und natürlichem Wurzelzement oft erst in einem späten Stadium festgestellt wird.

Diabetiker haben dreifach erhöhtes Parodontitis-Risiko

Mit Blick auf beide Erkrankungen gilt: Man sollte die Vorsorge nicht vernachlässigen! So ist es sinnvoll, zum Beispiel beim Hausarzt den Blutzucker messen zu lassen. Um Parodontitis rechtzeitig zu enttarnen, empfehlen sich regelmäßige Termine beim Zahnarzt und bei der professionellen Zahnreinigung. Dabei wird kontrolliert, ob sich sogenannte Zahntaschen gebildet haben – verursacht von Bakterien, die sich darin einnisten und vermehren. Zunächst befallen die Bakterien nur das Zahnfleisch und verursachen dort chronische Entzündungen. Im weiteren Krankheitsverlauf bildet sich auch der Knochen zurück. Wenn die Taschen zehn bis 15Millimeter tief werden, haben sie die Wurzelspitze erreicht. Dann wird der Zahnextrem locker und fällt irgendwann aus. Ein besonders großes Risiko, an Parodontitis zu erkranken, haben Diabetiker. Es ist um das Dreifache erhöht.

Parodontitis erschwert Einstellung der Blutzuckerwerte

Auf der anderen Seite erschwert Parodontitis die Stoffwechselkontrolle und die Einstellung der Blutzuckerwerte. Deshalb sollte man Parodontitis rasch und gezielt behandeln. Das übergeordnete Ziel aller Therapievarianten besteht darin, die Beläge bzw. Bakterienansammlungen aus dem Mund zu entfernen. Dabei spielt die Dentalhygienikerin eine wichtige Rolle. Im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung werden die Zähne und etwaige Zahntaschen mit speziellen Häkchen (Küretten), Bürsten, Polieraufsätzen und Pasten gereinigt. In manchen Fällen muss der Zahnarzt kleinere chirurgische Eingriffe vornehmen, um Bakterien in schwer zugänglichen Taschen oder an Wurzelgabelungen zu erwischen. Mitunter werden Antibiotika eingesetzt, um besonders aggressive Bakterien abzutöten.