Münchnerin aus Pflegeheim vermisst: Frau könnte ziellos umherirren

Von: Elisa Buhrke

Eine Frau (74) mit Demenz ist aus ihrem Pflegeheim in München-Obergiesing verschwunden. © Privat

In München wird eine 74-jährige Rentnerin mit starker Demenz vermisst. Sie ist nur schlecht zu Fuß und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

München - In München-Obergiesing ist eine 74-jährige Frau aus ihrem Pflegeheim verschwunden, meldet das Münchner Polizeipräsidium. Die Rentnerin, die unter starker Demenz leidet, verließ die Einrichtung am 19. Oktober nach 12 Uhr und war seitdem nicht mehr auffindbar. Aufgrund ihrer Erkrankung ist sie weder örtlich noch zeitlich orientiert und könnte daher ziellos in München umherirren. Zudem ist sie nur eingeschränkt mobil.

Rentnerin aus Pflegeheim in München-Obergiesing vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt die vermisste Frau folgendermaßen:

Vermisste Rentnerin in München-Obergiesing Name: Charlotte Stielner Alter: 74 Größe: 151 cm Gewicht: 100 kg Aussehen: schwarze, schulterlange Haare mit grauem Ansatz, markante Zahnlücke im Oberkiefer, dickes Erscheinungsbild Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: blaues Oberteil mit der Aufschrift „Have a nice Day“, braune Stoffhose und rosa-schwarze Sneaker

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Rentnerin. Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 089/2910-0 entgegen. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

