Junge Münchnerin am Sonntagabend auf dem Heimweg sexuell belästigt - Täterbeschreibung veröffentlicht

Von: Lucas Sauter-Orengo

Eine junge Frau wurde in München Opfer sexueller Belästigung. © Rolf Poss via www.imago-images.de

In München wurde eine junge Frau Opfer sexueller Belästigung. Die Polizei hat jetzt eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

München - Die Tat ereignete sich am Sonntag, den 13.11, gegen 21.50 Uhr. Wie die Polizei berichtet, befand sich die 24-jährige Frau auf dem Heimweg (im Bereich Pötschnerstraße, Gudrunstraße in Neuhausen), ehe sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bot ihr eine Massage an, was die Münchnerin ablehnte. Daraufhin griff ihr der Mann an das Gesäß und in den Schritt, außerdem versuchte er, sie an sich zu ziehen.

München: Junge Frau sexuell belästigt - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Weiter heißt es, dass die junge Frau sich auf Grund der sofortigen Gegenwehr losreißen und fliehen konnte. Der Mann entkam dabei auch in unbekannte Richtung. Die junge Frau schilderte kurz danach der Polizei das Geschehene, eine unmittelbar danach eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolgslos. Die Polizei hat jetzt eine Täterbeschreibung veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um dem mutmaßlichen Täter auf die Spur zu kommen.

Männlich

ca. 30 Jahre alt

schlank, kurze Haare, asiatisches Aussehen

trug schwarzen Mund-Nasen-Schutz

gebrochenes Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pötschnerstraße, Gudrunstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.