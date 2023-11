„Wir sind alte Buddys“: Münchnerin wird letzte „Wetten, dass...?“-Wettkönigin bei Thomas Gottschalk

Von: Elisa Buhrke

Drucken Teilen

Julia Reichert geht als Wettkönigin der letzten von Thomas Gottschalk moderierten „Wetten, dass...?“-Sendung nach Hause. Bereits als Kind war sie einmal dabei – und gab sich mit dem Showmaster reichlich vertraut.

München/Offenburg - Sie war nicht zum ersten Mal bei „Wetten, dass...?“ dabei: Julia Reichert hat am Samstagabend, 25. November, den Titel „Wettkönigin“ in der letzten von Thomas Gottschalk moderierten Sendung abgeräumt. Die Wette der 30-jährigen Münchnerin hätte wohl kaum passender für eine solche Abschlusssendung sein können – sie bescherte dem Publikum in der Baden Arena in Offenburg damit einige nostalgische Momente. Doch anfangs hatte selbst Showmaster Gottschalk bei Reicherts Idee Verständnisprobleme- Und im Nachhinein fühlte er sich in Situation zurückversetzt, an die er sich wohl lieber nicht erinnert hätte.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Münchnerin gewinnt letzte „Wetten, dass...?“-Show von Thomas Gottschalk

Reicherts Idee: Anhand von Strichcodes kann sie die Wetten aller Wettkönige der vergangenen 216 Sendungen erkennen. Diese reichen bis in das Jahr 1981 zurück, also in eine Zeit, in der Gottschalk noch nicht einmal die Moderation innehatte. Für die Strichcodes wurde aus den Videos für jede halbe Sekunde die jeweilige Durchschnittsfarbe ermittelt und diese in Form eines Striches dargestellt. Alle Striche aneinandergereiht ergeben dann den Farbcode, anhand dessen die Münchnerin die Wette erkennen will – samt Ort und Sendedatum.

Die Münchnerin Julia Reichert gewinnt den Titel „Wettkönigin“ bei der letzten „Wetten, dass...?“-Show von Thomas Gottschalk. Als Kind nahm sie bereits einmal teil. © tz.de Collage: Screenshots ZDF

„Ich war bei den meisten Wetten dabei, ich würd nicht mal mehr die Städte wissen, wo das stattgefunden hat. Geschweige denn das Datum“, stellte Gottschalk ungläubig fest. Fünf von sechs zufällig ausgewählten Farbcodes musste Reichert korrekt zuordnen, um die Wette zu gewinnen.

Gottschalk und Reichert reichlich vertraut: Münchnerin schon als Kind mit Wette dabei

Händehaltend führte Gottschalk die 30-Jährige zu einem Fernsehbildschirm, an dem die Strichcodes angezeigt wurden. „Julia ist nicht zum ersten Mal da, deshalb sind wir so alte Buddys“, so Gottschalk. Bereits im Jahr 2005 hatte Reichert eine Kinderwette gewonnen, bei der sie Schottenröcke anhand ihres Musters erkennen sollte.

„Wir werden jetzt 216 Strichcodes auf uns zukommen sehen, und es ist mir unglaublich, wie jemand aus diesen Strichcodes Wetten erkennen kann“, sagte Gottschalk. Wettpatin Cher traute der Münchnerin diese Fähigkeit allerdings zu. Hätte die Sängerin die Wette verloren, so hätte sie Lebkuchen im Publikum verteilen müssen.

Es war die allerletzte Wette der Show, und der Gottschalk sagte noch ein finales Mal: „Top, die Wette gilt.“ Direkt beim ersten Farbcode gab sich der 73-Jährige allerdings geschlagen: „Siehst du was? Ich seh nichts.“ Reichert gab sich ebenso ahnungslos: „Ja, einen Haufen bunter Striche“ – konnte jedoch in kürzester Zeit die richtige Wette benennen: Sie fand am 25. Januar 2003 in Böblingen statt. „Die Kandidatinnen haben gewettet, dass sie mit verbundenen Augen 100 Schnuller am Nuckeln, am Geschmack erkennen können“, erläuterte die Münchnerin – und lag damit goldrichtig.

Strichcode-Wette bei „Wetten, dass...?“: Einmal muss Reichert zögern

Doch bei dem zweiten Strichcode, der reichlich Blauanteile enthielt, kam Reichert ins Stocken. „Blau ist schwierig, weil es echt sehr oft vorkommt“, sagte die Münchnerin – und musste länger überlegen. Letztendlich traf sie jedoch auch hier ins Schwarze: Es handelte sich um eine Baggerwette vom 7. November 2009 in Braunschweig. Der Wettende musste mit seinem Bagger Bälle in einen Basketballkorb werfen.

Farbcode drei fiel der Münchnerin hingegen wieder leicht, er setzte sich aus vielen Rosatönen zusammen. „Diese Farbe – mit orange oder rot und gelb – das spricht meistens tatsächlich für Mallorca.“ So auch bei dieser Wette vom 23. Mai 2010: „Die Kandidatin hat gewettet, dass sie mit einem 50 Kilo schweren Reifen – ich glaube, ein Traktorreifen war das – Hoola-Hoop tanzen kann.“ Gottschalk konnte sich zwar nicht an die Wette erinnern – doch aber an den Abend auf Mallorca. „Ich hatte da tatsächlich einen Bandscheibenvorfall am Tag der Sendung. Der Arzt hat mir dann ein Zäpfchen gegeben“, plaudert er aus. Die Moderation sei dann trotzdem glatt gegangen.

Gottschalk über Fähigkeiten erstaunt: Münchnerin hat Neurowissenschaften studiert

Auch Farbcode vier und fünf mit Wetten vom 14. April 1984, bei der noch Frank Elstner die Sendung moderierte, und vom 13. November 2014 mit einer Außenwette, bei der ein Kandidat ein Parkhaus an der Außenwand hochkletterte, konnte Reichert richtig zuordnen. Und gewann somit ihre Wette ohne einen einzigen Fehlversuch.

„Ich hab mich wirklich lange damit beschäftigt“, antwortete die Münchnerin auf die Frage, wie man sich so etwas merken könne. „Wenn ich schlechte Laune hatte, hab ich mir alte Wetten angeguckt, weil sie mich immer zum Lachen gebracht haben. So hat die ganze Vorbereitung richtig Spaß gemacht.“ Zusätzlich habe sie aber auch in dem Bereich studiert: Die 30-Jährige hat einen Masterabschluss in Cognitive Neuroscience of Language und arbeitet in München als Kommunikationstrainerin.

Um ihrem Auftritt die Krone aufzusetzen, konnte die 30-Jährige am Ende der Show auch noch das Publikum von sich überzeugen und wurde Wettkönigin. 32 Prozent der Zuschauer stimmten für sie ab. Damit ging die Münchnerin nicht nur mit einer gewonnen Wette, sondern auch mit 50.000 Euro nach Hause.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.