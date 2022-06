Überraschung auf dem Tollwood: Johnny Depp kommt nach München – Auftritt mit Jeff Beck

Von: Felix Herz

Auf dem Tollwood können Besucher im Juli Johnny Depp auf der Bühne sehen (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Cyril Zingaro

Die Promi-Schlagzeilen der letzten Wochen gehörten ihm und dem Prozess gegen Schauspiel-Kollegin und Ex-Frau Amber Heard. Nun kommt Johnny Depp nach München.

München – Es dürften turbulente Wochen für Schauspieler Johnny Depp gewesen sein. Der Prozess gegen Amber Heard, seine Ex-Frau und Schauspiel-Kollegin, wurde öffentlich und im Internet ausgetragen. Jeder konnte einen Einblick in das Privatleben des ehemaligen Paares erhalten, mit teils extremst privaten Details.

Nun ist der sechswöchige Prozess vorbei, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung endete er mit einem Sieg Depps. Inwieweit der Schauspieler rehabilitiert ist, werden seine nächsten Filmangebote zeigen – zunächst steht er aber erstmal auf der Bühne.

Tollwood in München: Johnny Depp gibt Konzert mit Jeff Beck

Es ist kein Geheimnis, dass Johnny Depp seit jeher mehr von einer Karriere als Rockstar denn als Filmschauspieler träumte. Diesem Wunsch scheint er nun einen Schritt näherzukommen: Gemeinsam mit dem legendären Gitarristen Jeff Beck nahm Depp ein Album auf und stand mit dem 70-jährigen Musiker auch bereits auf der Bühne in Großbritannien.

Bereits 2020 kollaborierten die zwei Superstars für den Song „Isolation“ aus dem Jahr 2020. Im Juli soll nun ein ganzes Album der beiden erscheinen – gerade richtig für das Sommer-Tollwood. Denn dort werden Beck und Depp ein gemeinsames Konzert geben, wie die Presseabteilung der beliebten Münchner Kulturveranstaltung am Freitag, 10. Juni, bekannt gab.

Johnny Depp und Jeff Beck in München: Sensation auf dem Tollwood

Am 13. Juli ist es so weit: Jeff Beck gibt eines seiner zwei Deutschlandkonzerte auf dem Tollwood in München, sein besonderer Gast ist Johnny Depp. Große Namen für die Musikarena: Beck ist zweifaches Mitglied der Rock ’n’ Roll Hall of Fame und gilt als einer der einflussreichsten Gitarristen der Rockgeschichte, ausgezeichnet mit unglaublichen acht Grammys.

Und Johnny Depp ist, abseits des Prozesses gegen Amber Heard, einer der bekanntesten Schauspieler der Gegenwart – vor allem seine Verkörperung der Figur des Piraten Jack Sparrow in „Fluch der Karibik“ gilt heute als Kult.

Johnny Depp mit Alice Cooper auf der Bühne der Musikarena. © Future Image / IMAGO

Beck und Depp lernten sich eigenen Aussagen nach in Tokyo kennen, es entstand eine sehr enge Freundschaft, heißt es in der Pressemitteilung vom Tollwood. Und tatsächlich ist es nicht Depps erster Auftritt auf dem Sommer-Festival: 2018 stattete er der Musikarena bereits einen Besuch ab, gemeinsam mit Alice Cooper und Joe Perry. 2022 wird es also sein zweites Mal – und nach dem Trubel der letzten Wochen wohl auch ein besonderes Erlebnis für ihn sowie für seine Fans. (fhz)

