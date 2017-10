Muskelprotz überfällt Münchnerin - und rechnet nicht mit DIESER Gegenwehr

Eine Münchnerin (22) wurde in Mittersendling überfallen. Ein Mann mit kräftiger, athletischer Figur warf sie zu Boden und stand dann breitbeinig über ihr - sein Fehler.

München - Am Sonntag gegen 2.45 Uhr befand sich eine 22- jährige Münchnerin auf dem Gehweg der Pählstraße in Mittersendling. Sie wurde dort plötzlich von einem ihr unbekannten Mann gepackt und zu Boden geworfen. Dabei verletzte sie sich im Gesicht. Sie drehte sich auf den Rücken und sah den unbekannten Mann breitbeinig über sich stehen. Sie trat ihm sofort in den Schritt. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Das berichtet die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung.

Polizei sucht auch in diesem Fall Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletische, kräftige Figur, osteuropäischer Typ.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

