„Stadelheim-Semmel“ mit Ingwer: Bäcker macht sich über Alfons Schuhbeck lustig

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. © Matthias Balk/dpa

Streitbares Angebot: Weil Alfons Schuhbeck zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, hat ein Bäcker die „Stadelheim-Semmel“ in seiner Auslage angeboten.

München - Alfons Schuhbeck steht mächtig unter Druck. Auf ihm lastet nicht nur das Knast-Urteil über drei Jahre und zwei Monate wegen Steuerhinterziehung - jetzt hat der Star-Koch nun schon wieder mit einem Münchner Gericht zu tun. Dieses Mal geht es um eine Zivilklage der Messerschmitt-Stiftung gegen Schuhbecks Company GmbH. Letztere soll den Gewürzeladen am Platzl herausgeben, denn der Mietvertrag war seitens der Stiftung bereits im Oktober gekündigt worden.

Als wäre das alles nicht genug, wird Schuhbecks Not nun auch noch von einem Bäcker ausgenutzt: Florian Perkmann aus Miesbach bietet seit einiger Zeit die sogenannte „Stadelheimer“ in seiner Auslage an - das ist eine Kartoffelsemmel, die der Bäcker mit Ingwersaft verfeinert hat. Angeblich eine Hommage an den Starkoch. Doch der Zeitpunkt war fragwürdig: Erstmals bot der Bäcker die Stadelheim-Semmel an, nachdem Schuhbeck am Landgericht München verurteilt worden war. Für manche ein lustiger Scherz, für andere wiederum eine bodenlose Frechheit.

Die Relevanz immerhin ist da: Denn Perkmann hatte sich das Produkt ausgedacht, als Schuhbeck seine Haft antreten sollte - das ist trotz Verurteilung bis heute nicht passiert, denn Schuhbeck hat Revision gegen sein Urteil eingelegt. Aktuell prüft der Bundesgerichtshof den millionenschweren Steuerfall.

„Ingwer“ hatte auch die Justiz das Schuhbeck-Verfahren benannt - nach dem Lieblingsgewürz des Starkochs. Bäcker Florian Perkmann machte sich das zunutze - er gilt als bunter Hund unter den Bäckern und kreierte zuletzt auch Krapfen mit Marzipan, Leberkas - oder demnächst Gemüse.