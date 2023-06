MVG scherzt mit kuriosem Konzert-Post über drohende Einschränkungen – doch nicht jeder findet es lustig

Leider geil?

Heute gibt es Krawall und Remmidemmi – von Deichkind auf der Bühne und davor schon von der MVG? Die scherzen bei Facebook nämlich über Probleme bei der Anfahrt.

München – Tanzbar und tiefgründig, die Hamburger Band Deichkind zerlegt in ihren Songs die Gegenwart und spielt mit Phrasen aus dem Alltag. Das schon seit über 25 Jahren. Am Donnerstag (22. Juni) spielt die Band in der Münchner Olympiahalle. Das Social-Media-Team der Münchner Verkehrsgesellschaft scheint Fan zu sein: Mit Schnipseln der Songtexte warnen sie Fans vor Einschränkungen auf dem Weg zur Olympiahalle und nehmen sich selbst aufs Korn. Das gefällt allerdings nicht jedem.

Leider geil? MVG postet kreative Warnung für U3/U6

In dem aktuellen Facebookpost greifen sie Passagen aus Deichkind-Songs auf. Die verknüpfen sie kreativ als Warnung für mögliche Einschränkungen auf dem Weg zum Konzert. Beispielsweise ist die U3/U6 auf ‚Krawall und Remmidemmi‘. Gleichnamig ist ein Lied von Deichkind aus dem Jahr 2006. Im Text sind weitere Anspielungen auf Songs zu finden:

‚Leider Geil‘ (2012)

‚So‘ne Musik‘ (2015)

‚Krawall und Remmidemmi‘ (2006)

‚Denken Sie groß‘ (2015)

‚Merkste selber‘ (2023)

‚Arbeit nervt‘ (2008)

‚Auch im Bentley wird geweint‘ (mit Clueso, 2023)

‚Bon Voyage‘ (2000)

‚Like mich am Arsch‘ (2015)

Auch, wenn es gerade komplizierter ist, mit den Öffentlichen zum Konzert-Ziel zu kommen, schreibt die MVG bei Facebook: „Ohne Öffis ist aber keine Alternative, denn auch im Bentley wird geweint.“ Hier wird auf die Single „Auch im Bentley wird geweint“ von Clueso und Deichkind verarbeitet. Das Lied ist auf dem aktuellen Deichkind-Album „Neues vom Dauerzustand“.

Anfahrt zur Olympiahalle: Was die MVG vorschlägt

Gerade gibt es Bauarbeiten, die die Linien U3 und U6 betreffen, dort wird die Weichenanlage grundlegenden erneuert. Bis voraussichtlich zum 30. Juli 2023 sollen die Bauarbeiten andauern. Wer am Donnerstag (22. Juni) zum Deichkind-Konzert in die Olympiahalle will, soll laut MVG auf die U8 umsteigen. Die fährt via Sendlinger Tor und Hauptbahnhof zum Olympiazentrum. Von dort sind es ca. 600 Meter zu Fuß zur Olympiahalle.

Leider geil? So reagieren Facebook-User auf den Post

„Also echt Respekt, Eure Posts sind einfach genial“

„Leider geil.“

„Oh mein Gott, wie tight seid ihr denn? Noch lange nicht am Limit“

„yippie yippie yeah yippie yeah!!!!“

„Hat sich da ein neuer Social Media Manager hochgebückt?“

„Ich mag dieses freche Schreiben nicht. Die Bahn macht genau dasselbe. Ihr seid Dienstleister, nicht die Helden der Welt. Ich frage mich echt, ob das nur an den coolen Media-Teams liegt oder ob die Chefs auch so abgehoben sind. Naja, jedem das Seine....“

„Kann bitte jemand die Berliner Verkehrsbetriebe aus der MVG abholen? Danke!“

Das Deichkind-Konzert startet am Donnerstag (22. Juni) um 20.00 Uhr in der Olympiahalle.

