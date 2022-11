MVV-Chef: 49-Euro-Ticket wird im Großraum München ab 1. Januar verfügbar sein -„Wenn es dann startet“

Von: Dirk Walter

„Zum 1.1.2023 wird das Ticket mindestens als Handyticket im MVV Raum überall verfügbar sein“, sagt Bernd Rosenbusch, Chef des MVV. Am Fahrkartenautomat (im Bild) könnte es länger dauern. © Schlaf/Imago

Bernd Rosenbusch macht Nägel mit Köpfen: Wenn das 49-Euro-Ticket wirklich zum 1. Januar startet, wird es auch im MVV-Gebiet verfügbar sein, sagt der MVV-Chef.

München - MVV-Chef Bernd Rosenbusch am Mittwochabend exklusiv gegenüber unserer Redaktion:

„Die Entscheidung zur Einführung eines Deutschlandtickets für 49 Euro ist die richtige Entscheidung zur Entlastung der Bürger und um den Klimaschutz voranzubringen. Die weitere Erhöhung der Regionalisierungsmittel ist der richtige Schritt, aber zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind in den nächsten Jahren noch viele weitere Schritte nötig. Wir arbeiten nun an einer schnellen Umsetzung des Tickets.

Zum 1.1.2023 wird das Ticket mindestens als Handyticket im MVV-Raum überall verfügbar sein, wenn es dann startet. Das Ticket wäre damit günstiger als alle heutigen Abonnements im MVV-Raum, gilt bundesweit und entsprechend werden wir die Kunden informieren und, auf Wunsch, auf das neue Ticket umstellen. Für Kunden, die heute das übertragbare Abo haben, kann aber das Bestandsabo interessanter sein. Daher werden wir in den nächsten Wochen alles entsprechend vorbereiten und die Kunden benachrichtigen.“

Das sogenannte „Deutschlandticket“ im Nah- und Regionalverkehr zum Preis von 49 Euro pro Monat soll nach den Worten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing so schnell wie möglich eingeführt werden. Ziel sei ein Start zum Jahreswechsel, sagte Wissing am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatten sich Bund und Länder über finanzielle Fragen geeinigt. Es seien Vorarbeiten für das Ticket geleistet worden, aber noch Fragen zu beantworten, meinte der Verkehrsminister.

