MVV: Testprojekt soll Pendlern das Leben erleichtern

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Fahrkarten für den ÖPNV und andere Angebote sollen bald mit einem Klick in einer App verfügbar sein. © Fredrik Von Erichsen/dpa

Die Verkehrswende ist ein Mantra der Politik. Oft hakt der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel aber daran, dass die Angebote für Nutzer viel zu unübersichtlich sind. Das soll sich jetzt ändern, ab März startet die Mobilitätsplattform Bayern, zunächst als Testprojekt im MVV. Die Hoffnung: Passagiere sollen in einem Vorgang ihr Ticket von Haustür zu Haustür buchen können.

Der Kauf einer Fahrkarte gleicht manchmal einer Doktorarbeit – insbesondere, wenn Fahrgäste über die Grenzen eines Verkehrsverbunds hinausfahren oder nicht nur Bus und Bahn, sondern auch Carsharing oder ähnliche Angebote nutzen wollen. Diese unterschiedlichen Angebote sollen künftig in Bayern verknüpft werden, ein Testprojekt dazu startet im März in München.

Vielfältige Mobilitätsangebote sollen verknüpft werden

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) fasst das Problem zusammen: „Wenn der Fahrgast heute Bahn, Bus und Sharing-Angebote kombiniert oder über Verbundgrenzen nutzen möchte, muss er sich wegen der unterschiedlichen Systeme über mehrere Apps informieren und mehrere Tickets buchen. Teilweise erhält man nicht mal eine vollständige Preisauskunft.“

Wie soll die neue Mobilitätsplattform das ändern? Im Hintergrund sammelt sie sämtliche Daten von Mobilitätsanbietern in Bayern, vom Verkehrsverbund über die Bahn bis zu Carsharing-Anbietern oder sogar den E-Scooter-Verleihern. Diese Daten können die einzelnen Verkehrsverbünde, in München also der MVV, sowie die Verkehrsbetriebe, in München wäre das die MVG, in ihre bereits bestehenden Apps integrieren.

Ticketkauf in bestehender App weiter möglich, aber komfortabler

Der Vorteil: „Neu ist zum einen, dass nun auch Verkehrsdaten jenseits des klassischen ÖPNV integriert werden. Zum anderen beinhaltet die Mobilitätsplattform Bayern künftig auch das elektronische Ticketing“, wie Thomas Prechtl, Sprecher der Geschäftsführung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) erklärt. Die BEG betreibt die neue Plattform im Auftrag des bayerischen Verkehrsministeriums.

Das bedeutet auch, dass die Pendler die App, die sie bisher nutzen, auch weiter in Gebrauch haben können - die Verbindung zur neuen Mobilitätsplattform erfolgt quasi ohne Zutun der Nutzer. Trotzdem plant die Staatsregierung laut Mitteilung auch eine eigene App. Diese soll MItte des Jahres als Testversion zur Verfügung stehen.

MVV ist erster Partner für das Testprojekt im ÖPNV

Der MVV ist der erste Partner, der diese Funktion ab März in seine App einbaut. Vorerst testweise. Die dabei gesammelten Erfahrungen sollen helfen, die Funktionsweise des neuen Angebots weiterzuentwickeln und dann bayernweit verfügbar zu machen. „Wir gehen bewusst mit einer Public Beta-Version der MVV-App auf den Markt, um die Kundinnen und Kunden direkt an der Weiterentwicklung zu beteiligen. Per Mail können sie Rückmeldung geben, die dann in unsere weitere Arbeit einfließt“, sagt MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch.