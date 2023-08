Nach 20 Jahren: Lokal am Gärtnerplatz macht Schluss – „Es war uns ein Vergnügen“

Von: Lucas Sauter Orengo

Das „Rainbow“ am Gärtnerplatz muss schließen. © Twitter „Christian“ / IMAGO / Joko

Nach 20 Jahren ist Schluss: Ein weiteres Restaurant im Glockenbachviertel schließt seine Türen für immer. Was darauf folgt, ist noch unklar.

München - Es ist eine weitere Gastro-Schließung im Münchner Glockenbachviertel in kurzer Zeit, wenn auch mit deutlich weniger prominentem Namen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass die „Käfer“-Filiale, direkt an der Reichenbachbrücke, nach nur zwei Jahren wieder schließen muss, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen war. Der Feinkostladen wolle sich jedoch um eine neue Immobilie im Zentrum der Stadt umsehen. Ob das „Rainbow“, mitten im Glockenbachviertel, auch an einem neuen Standort öffnet, ist noch unklar. Sicher ist: Das Restaurant mit thailändischer und viatnamesischer Küche muss nach 20 Jahren schließen.

Nach 20 Jahren: Restaurant am Gärtnerplatz muss schließen – „Es war uns ein Vergnügen“

Auf einem entsprechenden Aushang in der Corneliusstraße, an dem das Lokal 20 Jahre lang daheim war, informiert der Betreiber: „Nach knapp 20 Jahren werden wir unser Familienrestaurant zum 31.7.2023 schließen. Wir möchten uns sehr bei allen unseren treuen Gästen bedanken, die unser Essen immer gerne genossen haben, und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.“

Zum Schluss richtet der Betreiber noch letzte Abschiedsworte an das ehemalige Klientel: „Es war uns ein Vergnügen ihnen direkt am Gärtnerplatz die thailändische und viatnamesische Küche näher zu bringen und wir haben die spannende Zeit hier stets genossen.“ Was auf das Restaurant in bester Lage folgt, ist unklar.

