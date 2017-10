Brutale Wiesn-Schlägerei: Sie brachen dem Gastronom das Genick

Es war in diesem Jahr der brutalste Vorfall am Rande der Wiesn: Ein Wirt wurde auf dem Nachhauseweg vom Oktoberfest brutal zusammengeschlagen. Jetzt stellt sich heraus: Er wird möglicherweise nicht überleben.

München - Wie erklärt man einem kleinen Mädchen (5), dass der Papa für lange Zeit und vielleicht sogar nie mehr nach Hause kommt? Es waren nur Sekunden, in denen sich dieser ungeheure Gewaltausbruch entlud. Eine Schlägerei, die genauso schnell endete wie sie begonnen hatte. Die Folgen jedoch sind nie mehr gutzumachen. Sie nahmen einem kerngesunden Mann die Gesundheit, einer Frau und einem kleinen Mädchen (5) das Lebensglück, der Familie die finanzielle Existenz und den Freunden einen hochgeschätzten Freund.

Wie berichtet, war der Münchner Gastronom Yaser K. (34; alle Namen geändert) am Abend des 24. September auf dem Heimweg von der Wiesn am Georg-Hirth-Platz von einem zunächst unbekannten Mann angegriffen und massiv misshandelt worden. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags.

„Seine Überlebenschance liegt bei fünf Prozent“

+ Der Tatort: Am Georg-Hirth-Platz in der Ludwigsvorstadt prügelten Betrunkene Yaser K. zu Boden und traten auf ihn ein. © Michael Westermann Auch Yasers Freund und Geschäftspartner Jaro D. (30) wurde bei dem Angriff verletzt. Was er der Mordkommission schilderte, ist grauenhaft. Die Freunde waren um 23.45 Uhr auf dem Heimweg von der Wiesn gewesen – angetrunken, wie fast alle um diese Zeit rund um die Festwiese. Vor ihnen lief eine Gruppe Männer und Frauen. Aus der Bierlaune heraus machten Yaser und Jaro einer vor ihnen laufenden Frau ein nett gemeintes Kompliment. Auf die Folgen waren die Gastronome nicht gefasst. Der erste Schlag schon streckte den überraschten Jaro zu Boden. Er sah, dass Yaser auch auf dem Boden lag und geschlagen und getreten wurde. Gegen den Körper und gegen den Kopf. Jaro stand verletzt wieder auf. Yaser dagegen blieb bewusstlos im eigenen Erbrochenen liegen. Als Polizei und Notarzt eintrafen, war die Gruppe um den Täter geflohen.

Die Diagnose: Yaser erlitt einen Genickbruch und eine schwere Hirnverletzung. Er wurde notoperiert und liegt im künstlichen Koma auf der Intensivstation. Um sein Leben zu retten, mussten die Ärzte seinen Schädel öffnen. Niemand darf zu ihm. Ob er überleben wird, welche Folgen diese Verletzungen haben könnten – all das steht in den Sternen. „Seine Überlebenschance liegt bei fünf Prozent. Wir beten Tag und Nacht für ihn,“ sagt ein guter Freund bedrückt.

Die Gebete gelten auch Yasers Familie, seiner verzweifelten Frau und der kleinen Filiz (5), die ihren Vater so sehr vermisst. Das Leben und die Zukunft der kleinen Familie liegt in Trümmern.

Videomaterial gibt vielleicht mehr Aufschluss

In der Not ist der Freundeskreis eng zusammengerückt – auch für Jaro, der noch immer unter Schock steht. Yaser und Jaro hatten große Pläne, wollten in Kürze ein gemeinsames Projekt starten. Yaser betrieb bereits eine Gastronomie in einem Einkaufscenter. Das ist nun alles vorbei.

Yaser ist immer ein begeisterter Fußballspieler gewesen. Der Freundeskreis pflegt Kontakte zu Mannschaft und Funktionären des TSV 1860 München und vielen Ex-Profis. „Wir planen ein Benefiz-Spiel der Löwen, dessen Einnahmen speziell Yasers Tochter zugute kommen sollen – als Starthilfe in Studium oder Beruf, wenn sie erwachsen ist“, sagen die Freunde. „Jeder Cent wird für Filiz’ Zukunft sicher angelegt.“ Selbst die kleinste Spende ist ihnen willkommen.

Vier Tage nach der folgenschweren Schlägerei stellte sich ein in München lebender serbischer Verkäufer (30) in Begleitung seines Anwaltes der Polizei. Er gab zwar die Schlägerei zu, bestreitet aber die Tritte. Bei der Mordkommission meldeten sich bereits einige Zeugen. „Der genaue Ablauf ist aber bisher nicht eindeutig rekonstruierbar,“ sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. So musste der tatverdächtige Serbe ohne Auflagen wieder freigelassen werden. Die Ermittlungen dauern aber an, Zeugen müssen befragt werden, das medizinische Gutachten der Münchner Rechtsmedizin steht noch aus. Auch die Auswertung des Videomaterials ist noch nicht abgeschlossen.