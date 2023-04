Stadt stellt Energie sparen ein! München leuchtet wieder – andere Städte in Bayern vorsichtiger

Von: Nina Bautz

Die Bavaria an der Theresienwiese erleuchtet abends bald wieder © All mauritius images Travel

Licht aus an den Münchner Wahrzeichen! Vergangenen Sommer ging die Stadt in den Energiesparmodus über. Nun sollen die Gebäude und Denkmäler wieder strahlen.

München - Auf dem Höhepunkt der Energiekrise im Sommer vergangenen Jahres sollte es ein Signal zum Stromsparen sein: Viele Städte schalteten die Scheinwerfer ab, mit denen ihre Sehenswürdigkeiten beleuchtet wurden. Nun aber sollen einige Städte wieder leuchten – auch München. Ab kommenden Samstag, wenn die Energiespar-Verordnung endet, wird die Landeshauptstadt die Außenbeleuchtungen sukzessive wieder aktivieren.

Einsparung von 120 000 Kilowattstunden

Die Stadt München strahlt für gewöhnlich über 100 bedeutende Orte in München an. Die erneute Beleuchtung betreffe dabei „alle Anstrahlungen der Kirchen, historischen Gebäude, Brücken, Brunnen und meisten Denkmäler in Zuständigkeit des Baureferats“, so die Stadt. An den Münchner Sehenswürdigkeiten wie der Frauenkirche, der Bavaria, dem Friedensengel, dem Siegestor, dem Königsplatz, dem Isartor oder dem Wittelsbacher Brunnen gehe das Licht dann wieder mit Einbruch der Dunkelheit mittels Zeitschaltuhr beim Baureferat an und werde um 23 Uhr wieder abgeschaltet. Eine längere Beleuchtung ist nach dem bayerischen Naturschutzgesetz ohnehin nicht erlaubt.

Zuvor hatte Nürnberg angekündigt, die Lichter ebenfalls wieder anzuschalten. In beiden Städten hatte sich die Sparmaßnahme über den Winter gelohnt. München geht von einer Einsparmenge von 120.000 Kilowattstunden pro Jahr aus, das ist in etwa das, was 40 durchschnittliche deutsche Haushalte im Jahr verbrauchen. Belastbare Angaben zum tatsächlichen Einsparvolumen während der vergangenen Monate gibt es allerdings nicht. Nicht nur historische Gebäude und Denkmäler blieben seit dem Auftrag von Oberbürgermeister Dieter Reiter an die Stadtverwaltung im Juli 2022 dunkel, die Stadt hatte später auch die Beleuchtungszeiten für den Christbaum und den Weihnachtsmarkt am Marienplatz verkürzt.

Auch die Allianz Arena erstrahlt bald

Der Olympiapark wird ebenfalls abends wieder die Lichter andrehen, an den Olympischen Ringen auf dem Dach der kleinen Olympiahalle beispielsweise – und zu bestimmten Anlässen auch am Olympiaturm, so heißt es auf Anfrage. Die Allianz Arena wird auch ab dem 15. April wieder ganz normal (in der Regel drei Stunden ab Dämmerung) leuchten, nicht wie zuletzt nur zu den Heimspielen des FC Bayern.

Nicht alle Städte machen mit: In Regensburg aber beispielsweise will man am Nicht-Anstrahlen von Gebäuden und Denkmälern festhalten. Man habe sich mit dem „Green Deal Regensburg“ das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 die Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet um 65 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Andere bayerische Städte wie etwa Augsburg sind noch unentschieden.

