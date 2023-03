Donina, du fehlst uns so: Zwillingsbruder und Chef trauern um die Tote (30) aus der Isar

Polizei bittet weiter um Hinweise

+ © Jens Hartmann Hier in der Nähe wurde Doninas Leiche in der Isar gefunden, erzählt ihr Zwillingsbruder Pavel. © Jens Hartmann

Nach dem Tod von Donina in der Isar ist München geschockt - vor allem ihr Zwillingsbruder. Doch auch ihre Kollegen trauern um die lebenslustige, warmherzige 30-Jährige.

Pavel Georgiev (30) schaut von der Mariannenbrücke aus in die Isar. Hier im kalten Wasser wurde vor rund zwei Wochen die Leiche seiner Zwillingsschwester Donina gefunden. Seither ist Pavel am Boden zerstört. Er sagt: „Donina* fehlt mir unendlich!“

Und: Er ist ratlos. Die Umstände des Todes (zwischen dem Abend des 4. März und dem Morgen des 6. März) sind noch ungeklärt. Die Polizei hat zwar keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen gefunden, bezeichnet die Hintergründe aber als unklar und hofft auf Hinweise von Zeugen.



Bei einem Punkt ist sich Pavel hundertprozentig sicher: Niemals hätte sich seine Zwillingsschwester selbst etwas angetan - viel zu sehr habe sie das Leben geliebt. Und: Sie sei zwar gern an der Mariannenbrücke spazierengegangen - aber bestimmt nicht allein am Samstagabend, als ihr Handy auf einmal keine Nachrichten mehr empfing.

+ Ein Foto aus glücklichen Tagen: Donina und ihr Zwillingsbruder Pavel an ihrem 30. Geburtstag. Pavel hofft jetzt auf Zeugenhinweise, denn er ist sich sicher: Seine Schwester hätte sich niemals selbst das Leben genommen. © Privat

Das alles bekräftigt Pavel am Montagnachmittag, als unsere Zeitung ihn an der Mariannenbrücke an der Südspitze der Praterinsel trifft. Man spürt: Doninas Tod hat auch sein Leben aus den Angeln gerissen. Er vermisst seine Schwester schrecklich, will in Zukunft auch seinen eigenen Geburtstag nicht mehr feiern. Aber: Er wirkt auch entschlossen: „Ich will, dass ihr Tod aufgeklärt wird!“

Diesen Wunsch haben auch Zahnarzt Arno Klauser und seine Frau Marika Klauser-Kutas. In ihrer Untergiesinger Praxis hatte Donina seit 2019 bis zuletzt gearbeitet - und der 65-Jährige wunderte sich sofort, als sie am 6. März in der Früh nicht zur Arbeit kam. „Sie hatte so viele Pläne“, sagt Klauser.

+ Zahnarzt Arno Klauser zeigt in seiner Praxis ein Foto Doninas. © Oliver Bodmer

Donina war Zahnärztin und studierte zusätzlich Medizin, da sie Chirurgin werden wollte. Nun, da Donina fehlt, fehlt auch ihre Wärme. „Sie war so fürsorglich“, ergänzt Marika Klauser-Kutas. Sie glauben, Donina könnte etwas zugestoßen sein.

Vor zwölf Jahren waren Donina und Pavel aus ihrer Heimat Bulgarien nach München zum Studieren gekommen. Jetzt ist das Leben der jungen Frau mit einem grausamen Rätsel zu Ende gegangen.

Die Polizei will jetzt klären: Was genau ist mit Donina zwischen Samstag, 4. März, 12 Uhr, und Montag, 6. März, 8 Uhr, geschehen? Wo war sie? Hat sie jemanden getroffen? Wer einen Hinweis hat, meldet sich bitte bei der Münchner Polizei unter Telefon 089/29 100.

*Die 30-Jährige heißt nicht - wie ursprünglich berichtet - Donia, sondern Donina.