Nach Länderspiel-Debakel: Cathy sorgt mit brisantem Kommentar unter Hummels-Post für Shitstorm

Von: Anna Liebelt

Nach dem Länderspieldebakel gegen Österreich macht Mats Hummels seinen Fans über Social Media Mut. Mit einem Kommentar hat der DFB-Star wohl nicht gerechnet.

München – Nicht mal einen Tag nach der desaströsen 0:2 Niederlage der DFB-Elf gegen Nachbarland Österreich hat sich Nationalspieler über Instagram bei seinen Fans zu Wort gemeldet. In seinem Post macht der 34-Jährige seiner Enttäuschung Luft. Von den rund 4,9 Millionen Fans bekommt der Fußballer daraufhin viel Zuspruch, aber mit einem Kommentar hat wohl auch Mats Hummels nicht gerechnet.

Nach Länderspieldebakel: Cathy Hummels sorgt mit Kommentar für Aufsehen

Mats Hummels schreibt: „Ein enttäuschender Auftritt von uns gestern in Wien. Ich glaube man sieht, dass uns die Dinge nicht einfach fallen und zufliegen gerade. Aber ich bin mir sicher man wird im Jahr 2024 ein komplett anderes Gesicht von der Nationalmannschaft zu sehen bekommen.“ Darunter kommentieren zahlreiche Fans – und seine Ex-Frau Cathy Hummels.

Und während die meisten Kommentatoren nach der Österreich-Pleite eher aufbauende und mitfühlende Worte für ihren DFB-Star fanden, bittet die Influencerin und Moderatorin ihren Ex-Mann viel lieber um Erklärung für das Desaster. Dafür zieht Cathy sogar ihren gemeinsamen Sohn Ludwig (6) mit ins Boot: „Du musst das auch deinem Sohn erklären … Wie kann Deutschland verlieren, wenn mein Papa spielt“.

Cathy Hummels sorgt mit Kommentar für Aufsehen: Fans sind entsetzt

Mit ihrem Kommentar sorgte die 35-Jährige schnell für Aufsehen unter den Nutzern, die mit den Worten der Ex-Spielerfrau nicht so ganz einverstanden sind. „Wow was für ein Kommentar!!!!! Mensch lass dir doch endlich helfen“, schreibt ein sichtlich empörter Fan. Ein anderer kommentiert: „Ist echt unpassend.“

Warum Cathy Hummels diesen Kommentar absetzte, bleibt offen. Über zu wenig Aufmerksamkeit kann sie sich eigentlich aktuell nicht beschweren. Beruflich könnte es für die Moderatorin nicht besser laufen. Wie die dpa berichtet, ist Cathy Hummels künftig nicht mehr nur auf RTL zwei bei „Kampf der Realitystars“ im Fernsehen zu sehen, sondern schlüpft nun selbst in die Schauspielrolle.

Neue Rolle für Ex-Spielerfrau: Cathy Hummels künftig bei ZDF-Serie „Traumschiff“ zu sehen

In der für diesen Sonntag (20.15 Uhr) geplanten Ausstrahlung heuert die Influencerin nach Informationen der dpa auf dem „Traumschiff“ an. Die 35-Jährige schlüpft dabei in die Rolle der Werbe-Fachfrau Juliane, die auf der Reise des ZDF-Luxusdampfers nach Namibia eigentlich ihren Geburtstag mit ihrem deutlich älteren Freund Robert (Florian Fitz) feiern und ihn bei der Gelegenheit auch ihrer 15 Jahre älteren Halbschwester vorstellen wollte.

Doch anschließend kommt alles anders – sie verpasst die Abfahrt und überdenkt in Ruhe ihre Gefühle für Robert. Dass sie bei dieser Rolle nicht lang gezögert habe, liege an ihrer Familie. „Meine Großeltern haben „Traumschiff“ geliebt. Es gehört zur deutschen Fernsehgeschichte einfach dazu. Wie das Oktoberfest zu München“, sagt Cathy Hummels der dpa.

Wenn es nach Hummels geht, muss das nicht ihre letzte Rolle gewesen sein. „Ich liebe es, in Rollen zu schlüpfen und zu spielen. Ich kann mir das definitiv vorstellen. Unterricht habe ich auch schon genommen.“

