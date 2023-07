Lkw-Inferno mit Todesopfer: München schrammte knapp an Katastrophe vorbei – Ermittlungen der Polizei laufen

Von: Nadja Hoffmann

13.000 Liter an Löschwasser, Löschschaum und Kraftstoff kamen zusammen. © Petryszak/Feuerwehr München

Was war der Grund dafür, dass es am Freitag zu einem schweren Lastwagenunfall gekommen ist? Eine Antwort darauf gibt es noch nicht. Dafür Gewissheit, wie hochgefährlich die Situation war.

München – Welche konkreten Umstände haben am Freitagvormittag zu dem schweren Lastwagen-Unfall auf der Landshuter Allee geführt? Eine Frage, auf die es noch keine Antwort gibt. Die Ermittlungen des Münchner Polizeipräsidiums laufen nach dem Inferno noch, das sich im Berufsverkehr am Mittleren Ring zugetragen hat. Warum ein Kieslaster dabei von der Spur abgekommen und mit voller Wucht in einen Tanklaster gekracht ist, bleibt damit noch unklar.

Umso deutlicher wurde inzwischen, wie knapp München an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Denn der Tankzug war nicht nur voll mit Benzin und Diesel beladen. Wie es vonseiten der Feuerwehr heißt, stand der Tankauflieger nach der Kollision offen. Die Flammen waren bereits auf den Kraftstoff übergegriffen. Dass es zu keiner massiven Explosion kommen konnte, ist der Verdienst der Münchner Berufsfeuerwehr.

Flammeninferno in München: 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern Schlimmeres

Beide Fahrerkabinen der Lastwagen brannten lichterloh. © Network Pictures

Deren 100 Einsatzkräfte setzten gegen 8 Uhr zu einem massiven Löschangriff an. Innerhalb von rund einer halben Stunde konnte der Brand gelöscht werden. Dabei vermischten sich rund 13.000 Liter an Löschwasser, Löschschaum und Kraftstoff. „Der Tankanhänger wurde weiter gekühlt und mit einer Wärmebildkamera laufend die Temperatur kontrolliert“, beschreibt die Feuerwehr das weitere Vorgehen.

An den Brandermittlern der Polizei ist es nun, die offenen Punkte zu klären. Allen voran die Frage, warum der Fahrer des Kieslasters (52), der bei dem Unfall sein Leben verloren hat, dermaßen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren konnte. Ein akutes medizinisches Problem, etwa ein Herzinfarkt, sei im Bereich des Möglichen, hieß es am Freitag aus dem Polizeipräsidium.

