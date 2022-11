Nach NFL-Spektakel in München: Polizei macht sich über den FC Bayern lustig - „Viele Anwohner überrascht“

Von: Christian Einfeldt

Nach dem NFL-Spiel bestätigt die Polizei München „tausende Beschwerden“. Wie sich die Beamten über die Stimmung bei Heimspielen des FC Bayern lustig machen.

München – Für NFL-Star Tom Brady war der Sonntagabend in München „episch“. „Eine der besten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe“, beschrieb der Quarterback, der seit 2020 bei den Tampa Bay Buccaneers spielt, die Erfahrung in Fröttmaning. Sein gegnerischer Trainer, Pete Carroll, Coach der Seattle Seahwaks, konnte ihm nur beipflichten. Die Münchner Fans wären „außergewöhnlich“ gewesen. Des Weiteren spricht er von einem „unvergleichbarem Erlebnis“, einem „Spektakel“. Das Großevent brachte im Anschluss jedoch auch Häme mit sich - adressiert an den FC Bayern.

Nach NFL-Spiel: Polizei München verspottet FC Bayern-Fans – „solchen Krach kennt man hier sonst nicht“

Kurz nach Abpfiff des viel bejubelten NFL-Spiels in München ging dann ein Artikel der Satire-Zeitung „Postillon“ online, der sich auf ganz besonderer Art und Weise dem vergangenen Sonntagabend widmet. Auszugsweise heißt es etwa: „Seit 15 Jahren wohne ich hier, und wenn der FC Bayern spielt, herrscht normalerweise absolute Ruhe. Jetzt kommen die Amis mit ihrem komischen Football und plötzlich hört man aus dem Stadion Jubel, Gesänge, Applaus! Das ist doch eine Frechheit! Und das auch noch an einem Sonntag“.

Das NFL-Spiel zwischen Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks wurde am vergangenen Sonntag, dem 13. November 2022, in München ausgetragen. © Sven Hoppe/dpa

Noch mehr Spott im Netz musste nur Ministerpräsident Söder (CSU) für sein Selfie beim NFL-Spiel hinnehmen. Die zitierten Berichte vermeintlich genervter Anwohner sind alle freilich frei erfunden: „Solchen Krach kennt man hier sonst nicht“, berichtet die Satire-Seite Der Postillion über nicht stillstehende Polizei-Telefone und allgemeiner Verwunderung weiter. Fragen, „ob in ihrer Nähe plötzlich ein Stadion gebaut wurde“ nimmt nun auch die Polizei München auf. In einem Twitter-Post nehmen die verantwortlichen Beamten der Stadt den satirischen Beitrag nicht nur zur Kenntnis – die Ordnungshüter holten zum Seitenhieb gegen den FC Bayern München aus.

Polizei München bestätigt „tausende Beschwerden“ nach NFL-Spiel: „Entschädigung“ für genervte Anwohner

„Viele Anwohner waren überrascht, dass es überhaupt ein Stadion in der Nähe gibt“, heißt es im Wortlaut der Polizei München. Der offizielle Twitter-Account bezieht sich mit dem Beitrag unmittelbar auf den humoristischen Artikel des Postillions. Dass es sich dabei nur um eine Gaudi handelt, zeigte sich auch zuletzt als sich das Magazin der ewigen Feindschaft zwischen 1860 und Bayern München gewidmet hatte.

In dem Wissen, dass sowohl der Ausgangsartikel als auch die eigenen Worte nicht ganz ernst gemeint sind, macht sich die Polizei über die Stimmung in der Allianz-Arena lustig. Die Kernaussage: An gewöhnlichen Fußball-Spieltagen kommt der FC Bayern-Kader rund um Serge Gnabry, Leroy Sané und Eric Maxim Choupo-Moting, die ebenfalls am Sonntag beim NFL-Spiel im Stadion waren, nur selten in den Genuss einer solchen Geräuschkulisse.

Der Postillion schreibt dahingehend, dass „tausende Anwohnerbeschwerden wegen zu viel Stimmung bei der Polizei eingegangen“ sein. Immerhin gab es eine „Entschädigung“: „eine Entspannung-CD mit dem Sound der schönsten FC Bayern-Heimspiele der letzten Jahre“.