Pfusch bei Prothesen-OP - Josef (73): „Nachts im Bett hat‘s in meiner Schulter gekracht.“ Rettung durch Münchner Ärzte

Von: Andreas Beez

Die Profis der München Klinik mit ihrem Patienten: Dr. Ludwig Seebauer (links) und Dr. Christian Suren untersuchen Josef Pfefferer. Sie haben ihm Schulter und Knie gerettet. © Marcus Schlaf

Ein 73-Jähriger Patient hat sich in einer bayerischen Klinik zwei künstliche Gelenke einsetzen lassen. Beide Eingriffe gingen schief. In der München Klinik Bogenhausen konnten ihm Spezialisten mit einem OP-Marathon helfen. Hier erzählt Josef, wie er wieder auf die Beine kam.

Gelenkersatz-Eingriffe sind keine Selbstläufer

Eigentlich zählt das Thema Gelenkersatz zu den großen Erfolgsgeschichten der modernen Medizin - besonders an den Knien, Hüften und Schultern. Im Vergleich mit vielen anderen Eingriffen ist die Erfolgsquote eindrucksvoll: Weit über 80 Prozent der Patienten sind mit ihrer Endoprothese zufrieden - so nennt man die Ersatzteile aus Metall, Kunststoff und/oder Keramik, die dauerhaft im Körper verbleiben. Sie geben den Arthrose-Patienten nach Jahren voller Bewegungseinschränkungen und Schmerzen in der Regel viel Lebensqualität zurück. Der Eingriff ist oft bis ins hohe Alter möglich, inzwischen sind etwa 40 Prozent der Operierten 75 oder älter. Doch zur Wahrheit gehört auch: Bei aller Routine ist das Einsetzen eines künstlichen Gelenks kein Selbstläufer. Er erfordert viel Know-how und Erfahrung - auch für den Fall, dass bei der OP oder danach mal etwas nicht nach Plan läuft.

Patient mit langer Leidensgeschichte

Diese Erfahrung hat Josef Pfefferer aus Monheim im schwäbischen Landkreis Donau-Ries gemacht. Bei ihm gingen in einer bayerischen Klinik gleich zwei Gelenkersatz-Operationen schief - erst an der Schulter, dann am Knie. Trotzdem erlebte der 73-Jährige am Ende ein Happy-End: In der München Klinik Bogenhausen konnten Spezialisten sowohl den Gelenk-GAU in der Schulter als auch im Knie reparieren.

Hartes Arbeitsleben hinterlässt Spuren

Josef Pfefferer (73) hat sein Leben lang hart gearbeitet, eine Lehre als Automechaniker gemacht, später erfolgreich ein mittelständisches Transportunternehmen geführt. Er hat sich nie geschont, und das hinterließ Spuren. „Mein rechtes Knie hat mir schon seit einigen Jahren Probleme bereitet, und dann bin auch noch daheim im Garten auf die linke Schulter gestürzt“, erzählt der frühere Firmenchef. Er suchte Rat in einer orthopädischen Klinik in Schwaben. Dort empfahlen ihm die Mediziner für beide vorgeschädigten Gelenke eine Endoprothese. Pfefferer fackelte nicht lange. „Was sein muss, muss sein. Ich bin es gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Also habe ich erst die Schulter machen lassen und dann auch das Knie.“

Prothesen-Schraube gebrochen

Prothesen-Panne: Eine verankernde Schraube der künstlichen Schulter ist gebrochen, wie sich auf diesem Röntgenbild herauskristallisierte. Die Spezialisten der München Klinik konnten dem Patienten helfen. © privat

Mit der neuen Schulter kam Pfefferer zunächst ordentlich zurecht - bis er sich eines Nachts im Bett umdrehte und plötzlich ein lautes Knacken hörte. „Ich habe mir gleich gedacht: Jetzt ist irgendetwas in meiner Schulter gekracht.“ Die Selbstdiagnose sollte sich leider bestätigen. Pfefferer, der inzwischen das Vertrauen in seinen Operateur verloren hatte, stellte sich im Endoprothetikzentrum der München Klinik Bogenhausen vor. Das Team um Chefarzt Dr. Ludwig Seebauer und seinen leitenden Oberarzt Privatdozent Dr. Christian Suren gilt als besonders erfahren, wenn es um schwere Fälle geht. „Bei Herrn Pfefferer hatte sich der Prothesenteil am Schulterblatt vollständig gelockert, eine verankernde Schraube war gebrochen. Wir mussten die losen Teile während eines arthroskopischen Eingriffs bergen. Zudem bestand der Verdacht auf eine Infektion“, berichtet Schulter-Spezialist Seebauer, der bereits seit 35 Jahren Gelenkersatz-Operationen durchführt.

Eigenknochen aus Beckenkamm verpflanzt

Daraufhin entfernten die Spezialisten auch den Prothesenschaft aus dem Oberarmknochen und setzten ihrem Patienten ein Provisorium ein, um die Bakterien mit Antibiotika zu bekämpfen. Als die Infektion abgeklungen war, kam Pfefferer erneut unters Messer. „Dann haben wir das Schulterblatt mit Eigenknochen aus dem Beckenkamm wieder aufgebaut, um darin die neue Prothese sicher verankern zu können - es hat alles gut geklappt“, erläutert Infekt-Experte Suren.

Münchner Ärzte reparieren nach kaputter Schulter auch defektes Knie

Für den Patienten war die OP-Serie freilich eine gehörige Tortur. Doch damit noch nicht genug. Auch das neue Knie funktionierte nicht wie erhofft. „Ich hätte ständig Schmerzen, über Monate ist es nicht besser geworden“, erinnert sich Pfefferer. Also marschierte, oder besser gesagt humpelte der leidgeprüfte Patient erneut zu den Spezialisten in die München Klinik. Das frustrierende Ergebnis: „Leider war die Knie-Prothese so eingesetzt, dass Herr Pfefferer ein O-Bein aufwies. Dadurch kam es zu einer Instabilität der Bänder und zu chronischen Schmerzen“, erklären Seebauer und Suren.

Und wieder lag Pfefferer auf dem OP-Tisch. Diesmal ersetzten die Gelenkersatz-Profis die falsch eingebaute Knie-Prothese durch eine neue - genauer gesagt durch ein sogenanntes teilgekoppeltes Implantat, das für höhere Stabilität und für eine gerade Beinachse sorgt. Trotz der zahlreichen Operationen und Strapazen ist Pfefferer dankbar, dass er letztlich in Bogenhausen gelandet ist. „Heute funktioniert die Schulter wieder einwandfrei, und auch mit meinem neuen Knie komme ich viel besser zurecht.“ Nun freut er sich darauf, wieder öfter in seine Ferienwohnung nach Oberstdorf zu fahren - gemeinsam mit Ehefrau Rosmarie (71), die beiden sind bereits seit 52 Jahren verheiratet. Dass sie dort wieder längere Spaziergänge genießen können, ist übrigens auch für Pfefferers Frau kein Selbstläufer. Sie hatte sich kürzlich das Knie ramponiert, musste am Innenmeniskus operiert werden. So führte der Weg der Pfefferers in die Allgäuer Berge einmal mehr über München. „Für uns war’s am Ende jeder Kilometer wert“, sagt Josef Pfefferer überzeugt.