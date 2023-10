Nach pro-palästinensischem Instagram-Post: Polizei durchsucht Wohnung von Mann mit arabischen Wurzeln

Von: Elisa Buhrke

Teilen

In München wird die Wohnung eines Mannes durchsucht, der über seinen Instagram-Account pro-palästinensiche Posts verbreitet haben soll. Diese verharmlosen den Terror der Hamas in Israel.

München - Die Generalstaatsanwaltschaft München hat eine Wohnungsdurchsuchung bei einem Deutschen mit arabischen Wurzeln angeordnet. Der 39-Jährige stehe in Verbindung mit einem Instagram-Konto, auf dem der Terroranschlag der Hamas auf Israel als „Widerstandshandlung“ deklariert wurde, so die Behörde am Freitag, 20. Oktober, in ihrer Mitteilung.

Instagram-Post verharmlost Terror der Hamas: Wohnungsdurchsuchung in München

Diese Behauptung sei auf einem öffentlich zugänglichen Instagram-Konto verbreitet worden. Damit sei der Tatbestand der Billigung von Straftaten erfüllt, stellte die Generalstaatsanwaltschaft klar. Der Terrorakt der Hamas dürfe nicht als Widerstandsaktion betrachtet werden.

Der betroffene Mann ist Mitglied einer pro-palästinensischen Gruppe, für die er am 9. Oktober eine Kundgebung auf dem Münchner Marienplatz angemeldet hatte. Auch der Instagram-Account habe unter anderem für die Veranstaltung geworben. Mit der Durchsuchung soll der Verfasser des Instagram-Beitrags eindeutig identifiziert werden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Generalstaatsanwalt verurteilt „Extremisten der sozialen Medien“ als „Wegbereiter der Terroristen“

Der Generalstaatsanwalt in München, Reinhard Röttle, äußerte sich hierzu folgendermaßen:

„Die Extremisten der sozialen Medien sind die Wegbereiter der Terroristen, sei es von rechts, links oder islamistisch motiviert. Für Extremisten kann es keine Freiräume geben, insbesondere nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit. Antisemitische Straftaten zu bekämpfen, heißt für uns als Bayerische Justiz, dem Beifall für Terrorattacken auf Israel von Anfang an entschieden entgegenzutreten.“

In München wird die Wohnung eines Mannes durchsucht, der pro-palästinensische Posts über seinen Instagram-Account verbreitet haben soll. (Symbolbild) © LEONHARD SIMON via www.imago-images.de

Am Samstag, 21. Oktober, ist derweil ein pro-palästinensicher Auto-Protest in München angekündigt. Da die muslimischen Gemeinden eine Eskalation der Lage in der Landeshauptstadt befürchten, haben sie sich heute Vormittag mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zum Gespräch getroffen. (elb mit dpa-Informationen)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.