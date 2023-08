Nach Schuhbeck-Insolvenz: Experte erklärt, was Menschen in finanzieller Schieflage dringend tun müssen

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) ist sowohl als Privatmann als auch als Unternehmer insolvent © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lügen haben nicht nur die sprichwörtlich kurzen Beine, sie können eine insolvente Privatperson beim erhofften finanziellen Neustart auch teuer zu stehen kommen. Worauf Menschen in einer finanziellen Schieflage achten sollten, erklärt Insolvenz-Experte Christoph Sorg und gibt wichtige Tipps.

München - Auch Legenden kann es treffen: Die Privatinsolvenz von Alfons Schuhbeck sorgte für viele Schlagzeilen. Der Starkoch hat nicht nur Steuerschulden in Höhe von 1,2 Millionen Euro - jetzt ist auch klar, dass er seine Verbindlichkeiten (zu den Steuerschulden kommen noch Privatschulden in Millionenhöhe hinzu) nicht begleichen kann.

„Das Finanzamt hat wegen der offenen 1,2 Millionen einen sogenannten Fremdinsolvenzantrag gestellt. So hart es klingt: Alfons Schuhbeck sind seine privaten Finanzen so richtig übergekocht“, sagt Christoph Sorg, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht bei Schultze & Braun München

Das prominente Beispiel zeige: Die Erfolgschancen einer finanziellen Neuaufstellung im Rahmen einer Privatinsolvenz hängen unmittelbar mit der Kenntnis der eigenen Finanzlage zusammen. „Je früher man sich eingesteht, dass finanziell etwas angebrannt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der finanzielle Neustart gelingt“, sagt Sorg. „Denn am Ende einer erfolgreichen selbst initiierten Privatinsolvenz steht in der Regel die sogenannte Restschuldbefreiung - dem Schuldner werden also sämtliche Schulden erlassen, die er nach der dreijährigen Wohlverhaltensphase nicht an seine Gläubiger zurückzahlen kann.“

München: Schuhbecks Finanzen sind „übergekocht“ - Star-Koch muss demnächst hinter Gitter

Auch wenn es unangenehm sei: „Eine Privatinsolvenz ist ein finanzieller Offenbarungseid. Oder anders formuliert: Um finanziell neu starten zu können, muss die insolvente Privatperson einige Regeln befolgen“, erklärt der Fachanwalt. So müsse sie sich nach einer zumutbaren Erwerbstätigkeit umschauen und sie - wenn es diese gibt - auch annehmen.

Zudem müssen Sorg zufolge alle Arten von finanziellen Reserven (etwa Lebensversicherungen) gegenüber den Gläubigern offengelegt werden. „Erbschaften oder Schenkungen müssen während einer Privatinsolvenz an die Gläubiger abgegeben werden, für Lotto- und Glücksspielgewinne gilt das Gleiche“, sagt der Insolvenz-Experte.

Und gibt zu bedenken: „Wer über seine finanzielle Situation in einem Privatinsolvenzverfahren die Unwahrheit sagt, für den kann es teuer werden! In einem Fall, den ich begleitet habe, hatte die insolvente Person eine Lebensversicherung über 6086,14 Euro nicht angegeben und gehofft, dass es nicht auffällt. Tat es aber doch, und die Gläubiger sorgten daraufhin dafür, dass die Restschuldbefreiung nicht erteilt wurde.“ Wegen knapp 6000 Euro habe die Person nun wieder einen sechsstelligen Euro-Betrag an Schulden - „und ohne Privatinsolvenz wahrscheinlich keine Aussicht mehr darauf, diese jemals loszuwerden“, sagt Christoph Sorg.