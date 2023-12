Nach Tierquälerei in Münchner Hundepension: Jetzt spricht der Mann, der auf den Videos zu sehen ist

Von: Daniela Pohl

Drucken Teilen

Die Originalaufnahmen aus der Hundepension © Peta

Die grausamen Aufnahmen von gequälten Hunden in einer Münchner Tierpension haben tausende Tierfreunde schockiert. Jetzt äußert sich der mutmaßliche Täter zu den Vorwürfen.

München – Die Bilder und Töne der Videos sind kaum zu ertragen: Ein Mann malträtiert Hunde im Ruheraum einer Hundepension mehrfach mit Tritten. Er zerrt einen großen Hund an den Ohren, bis dieser aufjault, schleudert einen kleineren am Halsband in die Höhe, wirft einen dritten in den Korb und legt sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn. Wie berichtet, veröffentlichte die Tierschutzorganisation Peta vergangenen Freitag die verstörenden Aufnahmen der Überwachungskamera auf der Plattform Instagram. Ein Teil der Bilder stammt bereits aus dem Jahr 2020, die Aufnahmen waren der Organisation zugeschickt worden. Die Peta-Tierschützer erstatteten gegen den mutmaßlichen Täter Strafanzeige. Zudem fordern sie das Veterinäramt München auf, die Hundepension mit sofortiger Wirkung zu schließen und gegen die Verantwortlichen ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot auszusprechen.

Tierquälerei in Münchner Hundepension: Beschuldigter gibt Stellungnahme ab

Jetzt äußert sich der beschuldigte Mitarbeiter der Pension in einer öffentlichen Stellungnahme in den sozialen Medien. „Ich möchte vorab klarstellen, dass es für meine Handlungen keine Rechtfertigung gibt und ich aktiv und umfänglich zur vollständigen Aufklärung beitrage“, teilt er schriftlich mit. Der Mann räumt ein, dass es sich auf dem Video „bei der zentralen Person um mich“ handle. Die originalen und unverpixelten Aufnahmen lägen ihm nicht vor.

Dann wird er konkret: „Die Videoaufnahmen sind nicht aktuell. Der Zeitraum der Aufnahmen lag nach meiner Erinnerung im Zeitraum Anfang/Mitte 2020 bis Ende 2020/Anfang 2021 während der Coronazeit. Dies konnte ich anhand der Raumausstattung erkennen, die sich zwischenzeitlich sehr verändert hat. Diese Phase belastete mich sehr, da Isarpfoten, wie viele andere Betriebe auch, vor dem existentiellen Aus stand. Dies darf jedoch - und das kann ich nicht oft genug wiederholen - keine Rechtfertigung oder Entschuldigung für die Misshandlungen sein.“

Fall aus München sorgt für Aufsehen: „Ich bin kein schlechter Mensch“

Weiter heißt es: „Ende 2020 wurde mir dann bei einem Vorfall mit einem Hund bewusst, dass ich das Ereignis melden muss und auch getan habe – mit einem persönlichen Erscheinen beim Veterinäramt. Mein Ziel war und ist es, mich meiner Verantwortung zu stellen und ebenso Verantwortung für mein nicht entschuldbares Handeln zu übernehmen.“ In dem Schreiben entschuldigt sich der Beschuldigte „aufrichtig für mein Fehlverhalten, insbesondere das Leid, das ich den Hunden angetan habe“. Ich habe das Vertrauen der Hunde und das der jeweiligen Besitzer missbraucht. Meine Entschuldigung geht an alle, deren Vertrauen ich enttäuscht habe und die mir ihre Hunde zur Obhut anvertrauten. Ich hätte mich definitiv anders verhalten und entsprechend anders handeln müssen.

„Auch wenn es nach diesen Bildern schwer oder überhaupt nicht zu glauben ist“, so der Mann weiter: „Ich bin kein schlechter Mensch. Ich verabscheue jegliche Form von Gewalt und verachte eben sowie alle anderen jede Sekunde meiner Taten. Mein größter Wunsch ist es, dies wieder gut zu machen. Ich habe bereits für mich die Konsequenz gezogen und werde nie wieder mit Tieren arbeiten. Und ich habe meinen eigenen Hund in eine andere Obhut gegeben. Entschlüsse, die ich schon viel früher hätte treffen müssen. Ebenso ordne ich mein zukünftiges Handeln vollkommen dem behördlichen Verfahren unter.“

Nachdem die Aufnahmen öffentlich geworden waren, brachen im Internet Wellen der Empörung los. Der Beschuldigte schreibt dazu: „Meine Frau, meine Kinder, meine Freunde und ich waren vor unserem Haus, der Arbeitsstätte und vor allem im Internet erheblichem öffentlichen Druck ausgesetzt. Auch Nachrichten, die ich als Morddrohungen auffassen musste, gingen nahezu im Minutentakt ein. Deshalb bitte ich hier um Verständnis, dass ich mich nicht schon früher zu Wort gemeldet und ich bei der Polizei oder der Presse keine Auskunft gegeben habe.“

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.