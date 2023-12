Infizierte sterben, oder tragen „schwerste Folgeschäden“ davon: Wie hoch ist die Borna-Gefahr für Münchner?

Von: Lukas Schierlinger

Es gibt deutschlandweit nur zwei bis sechs Erkrankungen jährlich, viele davon aber in Bayern. Besteht auch in München das Risiko, sich mit dem gefährlichen Borna-Virus zu infizieren?

München – Es löst eine Hirnentzündung aus, die in nahezu allen Fällen tödlich endet. Nachdem er sich mit dem seltenen Borna-Virus (BoDV-1) infiziert hat, ist ein Mann aus Mittelfranken an den Folgen gestorben. Das hatte eine Sprecherin des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen Anfang Dezember bestätigt. Bislang seien in München „keine Fälle einer hier erworbenen Borna-Infektion bekannt“, beschwichtigt das städtische Gesundheitsreferat auf Anfrage.

Seltene Borna-Virus-Infektion verläuft zumeist tödlich: Bayern besonders betroffen

Der genaue Übertragungsweg auf den Menschen ist nicht restlos geklärt und weiter Teil umfangreicher Forschung. Auch im Fall des in Mittelfranken gestorbenen Mannes versucht das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), die Ansteckung nachzuvollziehen. Bis auf vier Erkrankungsfälle, „die teilweise mit schwersten Folgeschäden überlebten“, seien alle dem Robert-Koch-Institut (RKI) bisher bekannten Infektionen tödlich verlaufen. Bundesweit sind bislang rund 50 Fälle einer Erkrankung mit dem Borna-Virus beim Menschen bekannt. Das RKI geht von zwei bis sechs Erkrankungen jährlich in Deutschland aus, Bayern ist dabei besonders betroffen.

„Ein Großteil der bekannten an BoDV-1 erkrankten Personen litt zu Beginn an Kopfschmerzen, Fieber und allgemeinem Krankheitsgefühl. Im Anschluss (i.d.R. binnen weniger Tage) kam es zu neurologischen Symptomen, wie Verhaltensauffälligkeiten, Sprach- und Gangstörungen. Im weiteren Verlauf entwickelten die Erkrankten eine schwere Enzephalitis (eine Entzündung des Gehirns, d. Red.) und fielen binnen Tagen bis Wochen in ein tiefes Koma“, schreibt das RKI auf seiner Homepage.

Da die Infektion über Feldspitzmäuse erfolgt, ist in München von einem sehr geringen Infektionsrisiko auszugehen.

Geringe Borna-Virus-Gefahr in München: Gesundheitsreferat beschwichtigt

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge kommt das Borna-Virus in der Feldspitzmaus vor. Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stellen die Tiere das „einzige zurzeit bekannte natürliche Reservoir“ dar. Feldspitzmäuse scheiden das Virus in Urin, Kot und Speichel aus. Darüber können sich andere Säugetiere anstecken. Daneben können sich Menschen aber auch über verunreinigte Lebensmittel oder durch Einatmen des Virus über kontaminierten Staub infizieren, so die Vermutung. Infizierte wohnen zumeist im ländlichen Raum, oder haben sich für einen längeren Zeitraum dort aufgehalten. Auch vor diesem Hintergrund stuft das Gesundheitsreferat München das Infektionsrisiko als gering ein: „Da bis dato keine in München erworbenen Infektionen bekannt sind und die Infektion über Feldspitzmäuse erfolgt, ist in München von einem sehr geringen Infektionsrisiko auszugehen.“

Dennoch könnten auch Münchner aktiv dazu beitragen, ihr Infektionsrisiko zu minimieren. Das Gesundheitsreferat verweist in diesem Zusammenhang auf Empfehlungen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Borna-Virus in München und Bayern: Wie die Infektionsgefahr minimiert werden kann Eine Impfung gegen BoDV -1 steht bislang nicht zur Verfügung. Daher kann das Risiko einer Infektion nur durch eine Vermeidung des Kontakts mit Spitzmäusen und deren Ausscheidungen reduziert werden. Werden Spitzmäuse im häuslichen Umfeld beobachtet, ist wichtig, ihre Nahrungsquelle ausfindig zu machen und diese zu beseitigen. Als Nahrungsquelle geeignet sind für Spitzmäuse beispielsweise Insekten, die sich in Komposthaufen oder anderen außen gelagerten Abfällen ansiedeln. Auch im Außenbereich angebotenes Tierfutter nehmen Spitzmäuse gerne. Generell sollten tote Spitzmäuse niemals mit bloßen Händen angefasst werden. Ist eine tote Spitzmaus zu entsorgen – zum Beispiel, weil eine Katze sie ins Haus geschleppt hat – dann sollten Gummihandschuhe und bei Staubentwicklung möglichst eine eng anliegende Maske oder eine Feinstaubmaske (z. B. FFP2, KN95) und nach Möglichkeit eine Schutzbrille getragen werden. Vor der Entsorgung Spitzmäuse und deren Ausscheidungen zunächst gründlich mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel besprühen. So verhindert man die Aufwirbelung von virushaltigem Staub bei der Entsorgung und anschließenden Reinigung. Die tote Spitzmaus kann dann mit einer über die Hand gestülpten Plastiktüte aufgenommen werden. Die Plastiktüte im Anschluss gut verschließen und mit dem Hausmüll entsorgen. Quelle: Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)

„Es zählt zu den tödlichsten Viren in Deutschland, ist aber zum Glück sehr selten“, erklärte die LGL-Epidemiologin Merle Böhmer auf Anfrage unserer Redaktion. „Wie genau der Übertragungsweg auf den Menschen abläuft, ist aber bis heute eine unserer Hauptfragen in der Forschung.“ In unserem Übersichtsartikel zum Borna-Virus in Bayern geben wir Antworten auf weitere drängende Fragen.

