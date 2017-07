Gerüst-Umsturz in Altstadt: Jetzt spricht ein Augenzeuge

Sturmböen haben mitten in München ein Baugerüst zum Umsturz gebracht. Dabei kommt zum Glück niemand zu schaden. Dabei deutete sich das Unglück bereits an.

München - Verbeulte Autos, zerrissene Planen - und ein riesiger Haufen Schrott: Dieses Bild bot sich am Mittwochabend in der Kreuzstraße (Altstadt) in der Nähe der Allerheiligenkirche. Sturmböen haben gegen 21 Uhr ein Baugerüst aus der Verankerung gerissen und umgeweht - nur wenige Meter nebenan schlemmten die Gäste in der Pizzeria von Giovanni Tarullo. So manchem blieb vor Schreck die Pasta im Halse stecken. Zum Glück wurde niemand verletzt.

„Ich habe das Gerüst schon eine ganze Weile beobachtet“, sagt uns der 54-jährige Wirt. „Es hat ganz schön gewackelt, und dann kippte es plötzlich.“ Rumms! Nur etwa zwei Meter neben der letzten Tischreihe des Biergartens krachten die Metallstangen auf den Boden, begruben drei Autos und mehrere Fahrräder unter sich und beschädigten ein gegenüberliegendes Gebäude.

Abbauarbeiten dauern bis zum Morgen

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei riegelte die ohnehin blockierte Straße weiträumig ab. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um das Durcheinander, die Abbauarbeiten dauerten bis zum Morgen. Auch ein Hoteleingang wurde von dem umgestürzten Baugerüst blockiert. Flucht- und Rettungswege mussten schnellstmöglich freigeräumt werden.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, können Polizei und Feuerwehr noch nicht sagen. Ob seitens der Baufirma gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen worden ist, ist ebenfalls unklar. Fest steht: Nur der Zufall hat am gestrigen Abend in der Kreuzstraße eine Katastrophe verhindert!

Das weiß auch Restaurant-Chef Giovanni Tarullo. Zur tz sagte er am Donnerstag: „Ich bin froh, dass es meinen Gästen gut geht.“

J. Heininger