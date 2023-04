Nach Wolken, Regen und Schnee: Samstag auf einmal 20 Grad in München möglich

Von: Christian Einfeldt

Wetter in München: Nach kalten und regnerischen Tagen könnte es am Samstag (22. April) warm werden.

„Eher deutlich zu warm als zu kalt“: Die Prognosen für den Sommer 2023 sind bislang nicht auf den Frühling übertragbar. In München bleibt es vorerst kalt – doch könnte der Samstag Hoffnung machen.

München – Am Dienstag (18. April) sind es über den Tag verteilt fünf bis neun Grad – Wolken statt Sonne. Das Wetter im April 2023 bleibt bundesweit weiter unbeständig, so auch in München. Ein Wetter, bei dem Gewitter und Schnee wahrscheinlicher sind, als dass sich der Frühling bemerkbar macht. Mal wechseln sich Sonne und Wolken ab, mal ist es nur kalt und regnerisch – was am bayerische Wetter aktuell besonders verwundert: Innerhalb weniger Tage springt das Thermometer von 4 Grad auf 20 Grad.

Wie diese Woche das Wetter in München wird und warum Meteorologe Dominik Jung aktuell von einem Hoch spricht, von dem wir aber einfach gar nichts mitbekommen.

Münchner Wetter spielt verrückt: Auf Wolken, Regen und Frost könnten sonnige Frühlingstage folgen

Die Prognosen von wetter.net-Meteorologen Dominik Jung klingen nicht wirklich nach Frühling: Bundesweit verschleiern Wolken den Himmel. Regen und Schauer sind möglich – auch Frost und Schnee durchaus realistisch. Letzteres vor allem in „mittleren und höheren Lagen“ Deutschlands möglich, wie es in einer Meldung des Online-Portals wetter.net heißt. Am Donnerstag (20. April) lautet die Aussicht: „Stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise mäßiger Schneefall“. Temperaturen um die vier Grad sind der Grund, warum sich das Münchner Wetter aktuell mehr nach Winter, als nach Frühling anfühlt.

Einen Tag später (21. April) zeigt das Thermometer jedoch um die 10 Grad mehr an. Das Wetter in Bayern macht also doch noch Hoffnung, dass es zeitnah frühlingshaft werden könnte. Am Samstag (22. April) klettern Temperaturen in München auf bis zu 20 Grad. Freitag und Samstag zeigt sich die Sonne in München so lange, wie schon lange nicht mehr. Der Frühling scheint nun endlich in Bayern angekommen zu sein – doch deuten die kommenden Tage das wieder einmal auf das Gegenteil.

Wetterprognosen für München: Bis Mai wechselhaft – im Sommer „eher deutlich zu warm als zu kalt“

Nicht nur mit Blick auf den Kalender könnte das Münchner Wetter gerade durchaus besser sein. Wie Dominik Jung bestätigt, liegt über Zentraleuropa ein Hoch. Davon bekommen wir nur wenig mit, da zeitgleich über Deutschland ein Tief schwebt, wie es in dem Wetterupdate vom 18. April heißt. Konkret bedeutet das: Ehe er am kommenden Samstag (22. April) auf einmal da ist, der Tag, an dem Temperaturen auf 20 Grad steigen und es auch durchaus sonnig sein kann, fallen die Temperaturen schon bald wieder. Sonntag (23. April) könnten es dann laut aktuellem Wetterbericht nur noch 11 Grad sein.

Während der Sommer 2023 laut Einschätzung der Meteorologen bis zu zwei Grad wärmer sein soll, als es noch im Durchschnitt zwischen 1991 und 2020 der Fall war, lässt der Frühling weiter auf sich warten. Bis zu drei Grad sei es dieser Tage kälter als gewöhnlich, berichtet br.de. Mehr als 20 Grad sind in der Woche vom 17. bis zum 23. April demnach nicht drin. Wenig Sonne, viele Wolken, Regenschauer und sogar Schneefall: Sogar Anfang Mai bleibt es noch wechselhaft – danach soll es laut wetter.net jedoch „eher deutlich zu warm als zu kalt“ sein.

