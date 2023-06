Nachbarshund fällt Kind zwei Mal an: Beiß-Drama um die achtjährige Leonie

Von: Nadja Hoffmann

Leonie (8) aus der Fasanerie wurde zwei Mal vom Nachbarshund angefallen. © Oliver Bodmer

Eine ganze Nachbarschaft war in Angst: Trotzdem wurde ein bissiger Hund nicht seinen Besitzern weggenommen. Den Schaden hat ein Kind, das gleich zwei Mal von dem Tier angegriffen wurde.

Die Narbe, die Leonie (8) an ganz schlimme Momente erinnert, ist groß und zeichnet eine ihrer Waden. Hinzu kommen frische Verletzungen am Oberkörper, die gerade erst abheilen: Tiefe, blutige Wunden und große Hämatome. Angetan hat das dem Kind der bissige Hund der Nachbarn. Nicht einmal, sondern zwei Mal! Und das, obwohl die Eltern sofort nach der ersten Attacke die Polizei eingeschaltet hatten. Obwohl es eine Unterschriftenliste der Nachbarn in der Fasanerie gibt, die ebenfalls Angst vor dem aggressiven Tier haben. Und obwohl Leonies Vater das zuständige Kreisverwaltungsreferat (KVR) auf den Ernst der Lage hingewiesen hat…Es nützte alles nichts. Der Hund, ein chinesischer Shar-Pei, durfte bei seinen Besitzern bleiben. Die Folge war die zweite Attacke, bei der das Tier dem Mädchen schmerzhaft in den Rücken gebissen hat. „Das hätte vermieden werden können“, stellt Ludwig W. klar. Er wollte seine Tochter schützen und verzweifelt am Vorgehen der der Behörden.

Böse Verletzungen: Das Kind musste Schmerzen aushalten. © privat

Zur ersten Attacke war es im Oktober 2022 gekommen. „Leonie geht mit einem der Kinder zur Schule, wollte ihm die Hausaufgaben bringen“, erzählt ihr Vater. Der Hund sei durch den kaputten Zaun gestürmt und dem Mädchen hinterher gelaufen. Dann gruben sich seine Zähne tief in das Bein des Kindes. Wie die Familie erzählt, sei der Shar-Pei schon länger verhaltensauffällig gewesen. Ist man am Grundstück vorbeigegangen, habe man das Tier zum Beispiel wie verrückt gegen die Haustür springen sehen. Alle hatten gehofft, dass die Behörden nach dem ersten Biss durchgreifen. Doch zum Entsetzen von Ludwig W. hat die Staatsanwaltschaft München I das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundebesitzer eingestellt. Im Schreiben der Behörde heißt es: Es liegen keine Nachweise für eine Sorgfaltsverletzung des Beschuldigten vor, die zu einem vermeidbaren Pflichtverstoß geführt hätten. Ludwig W. protestierte in einem Antwortschreiben. Das KVR entschied inzwischen, dass das Tier bei den Haltern bleiben kann - mit Auflagen: Der Shar-Pei muss so gehalten werden, dass er das Grundstück nicht verlassen darf. Außerdem gibt es eine Maulkorbpflicht bei Freilauf. „Wie die unmittelbar nach dem ersten Beißvorfall erlassenen strengen und zwangsgeldbewährten Auflagen gegenüber den Haltern zeigen, hat das Kreisverwaltungsreferat die zurecht existierenden Ängste sehr ernst genommen“, heißt es auf Anfrage. Die Maßnahmen seien drei Mal vor Ort geprüft worden.

Hund ist inzwischen im Tierheim untergebracht

Für Ludwig W. sind diese Worte wie Hohn und Spott. Seine Tochter wurde wieder gebissen. Wie er erzählt, konnte sich der Hund bei der zweiten Attacke Ende Mai losreißen, weil die Leine stark zerschlissen war und schnell gerissen ist. Der Maulkorb, den die Besitzer für den Shar-Pei hatten, sei viel zu groß. Der Hund habe ihn selbst zur Seite schieben können. „So viel zum Thema Sorgfaltspflicht.“ Aktuell wurde der Hund den Besitzern weggenommen und befindet sich im Tierheim. Leonies Familie und ihre Nachbarn hoffen inständig, dass das auch so bleibt.