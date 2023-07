Münchens teuerste Hotelsuiten: Millionär shoppt Luxus-Uhren auf der Dachterasse und frühstückt im Infinity-Pool

Von: Elisa Buhrke

Diese Suite ist selbst für Superreiche Luxus: In einem Münchner Hotel übernachten Millionäre, Promis und Staatsgäste für mindestens 17.000 Euro pro Nacht. Kaviar und Porsche sind dafür inklusive.

München - 17.000 Euro kostet die Nacht in einer der teuersten Suiten Deutschlands. Darin enthalten: Ein schicker Sportwagen, Beluga Kaviar zum Snacken sowie personalisierte Kissen und Bademäntel. Im Grunde ein All-Inclusive-Paket für Superreiche. Eine Doku von Galileo nimmt die Zuschauer mit in die Präsidentensuite des 5-Sterne-Hotels Mandarin Oriental nahe der Maximilianstraße in München und zeigt, wie Vorbereitung und Betreuung der Gäste, für die allein 15 Mitarbeiter verantwortlich sind, ablaufen.

Luxussuite in München: Champagner, Kaviar und Porsche inklusive

Während die Übernachtungsgäste – der Düsseldorfer Unternehmer und Millionär Niclas Rehmann mit seiner Begleitung – gerade am Flughafen ankommen, muss das Personal noch dringend herausfinden, wie denn die bisher unbekannte Dame heißt: Ihr Kissen und Bademantel sollen schließlich ebenfalls mit ihren Initialien bestickt werden. Alles in letzter Minute. „Das ist wirklich nur für unsere Top-Vip-Gäste“, sagt Housekeeping-Managerin Anna Barbian gegenüber Galileo, „und es soll dadurch schon seine Besonderheit behalten.“

In der Suite wird doppelt gecheckt, ob alles sauber ist und die Details wie ein großer Blumenstrauß richtig drapiert wurden: Erst von Barbian, dann auch noch einmal gemeinsam mit dem Hoteldirektor. „Es ist selbstverständlich in jedem Zimmer der Standard, dass alles perfekt sein muss“, gibt Barbian an. Doch für die Präsidentensuite müsse man „eben noch mal penibler ein Auge drauf werfen.“

Millionär Niclas Rehmann übernachtet in hübscher Begleitung in einer der teuersten Suites in München – Exklusiv-Nutzung der Dachterasse inklusive. © Screenshot Galileo-Dokumentation („Purer Luxus - 17.000€ pro Nacht in einer der teuersten Suiten Deutschlands!“, 14.07.2023, URL: https://www.youtube.com/watch?v=UDwTVP0YXi0)

Das Hotel verfügt über eine Liste der bevorzugten Gewohnheiten und Genussmittel seiner Stammgäste – so auch für Rehmann, der bereits zum 18. Mal im Mandarin Oriental in München übernachtet. Bereits im Voraus hat es einen Dom Perignon – ein Champagner, der pro Flasche mindestens 200 Euro kostet – extra für den Millionär bestellt und stellt ihn nun gemeinsam einem Miniaturmodell des Hotels aus Schokolade in die Suite. Später am Abend werden noch Veuve Clicquot (ebenfalls ein Champagner) ein Canton Grand Cru aus Burgund (Wein, den das Hotel für 2000 Euro pro Flasche ausschenkt), Beluga Kaviar und Hummer folgen.

Millionär zahlt 17.000 Euro für eine Nacht – selbst die Kissen werden mit eigenen Initialien bestickt

Rechtzeitig, bevor Rehmann und seine Begleitung das Hotel erreichen, wird das Kissen der jungen Blondine noch mit den Initialien „A. P.“ fertiggestellt. Die Gäste bekommen von der Eile im Hintergrund nichts mit – ein Concierge fährt sie in einem grünen Porsche direkt vor die Hoteltüren.

Münchens teuerste Hotel-Suiten Die teuerste Suite im Mandarin Oriental kostet pro Nacht bis zu 25.000 Euro. Doch auch andere Münchner Hotels bieten Unterkünfte der Extraklasse an. Hier sind drei weitere der luxuriösesten Hotels der bayerischen Metropole: 1. Bayerischer Hof: Das 5-Sterne-Luxushotel bietet gleich mehrere Panorama-Suiten über den Dächern Münchens an. Der Royal Penthouse Floor II erstreckt sich auf einer Fläche von 268 Quadratmetern. Preise müssen individuell erfragt werden. 2. Vier Jahreszeiten: Ebenfalls fünf Sterne, ebenfalls eine Auswahl extravaganter Zimmer: Das größte von ihnen, die Ludwig Suite, bietet 190 Quadratmeter Platz. Pro Übernachtung kostet sie über 10.000 Euro. 3. The Charles: Die Monforte Royal Suite bietet auf der achten Etage etwa 200 Quadratmeter Platz für zwei Gäste, mit einem Blick auf den Alten Botanischen Garten und die Münchner Skyline. Preis: 16.000 Euro pro Nacht.

Diniert wird auf dem Zimmer, die Luxussuite verfügt über eine eigene Küche. Nach Angaben des Hoteldirektors Dominik Reiner können Gäste gemeinsam mit der Präsidentensuite noch weitere Zimmer für Bodyguards und eigene Angestellte buchen – ingesamt etwa 450 Quadratmeter auf einer Etage, die pro Nacht bis zu 25.000 Euro kosten. Zu 80 Prozent im Jahr seien die Räumlichkeiten ausgebucht, gibt Reiner an. Rehmann begnügt sich mit der Suite und zahlt 17.000 Euro für die Übernachtung.

Frühstück im Infinity-Pool auf der Dachterasse: Luxus selbst für Superreiche

Auch am Morgen geht es luxuriös weiter: Der Millionär hat die hoteleigene Dachterasse exklusiv dazugebucht. Er möchte Uhren shoppen – bewegt sich dafür jedoch nicht auf die nebenan liegende Maximilanstraße, sondern beordert den Händler einfach zu sich ins Hotel. Ebenfalls eine Inklusivleistung. „Du hast ja auch mit so Schätzen in der Tragetasche Angst, aus dem Shop zu gehen. Deswegen ist das hier natürlich perfekt, weil es kann dann gleich in den Safe im Hotel gebracht werden“, sagt Rehmann gegenüber Galileo.

Die Anreise zum Mandarin Oriental erfolgt im grünen Porsche – ein Concierge holt beide Gäste vom Flughafen München ab. © Screenshot Galileo-Dokumentation („Purer Luxus - 17.000€ pro Nacht in einer der teuersten Suiten Deutschlands!“, 14.07.2023, URL: https://www.youtube.com/watch?v=UDwTVP0YXi0)

Am Ende kauft er keine der Uhren, die pro Exemplar bis zu einer halben Million Euro kosten. Stattdessen lässt er seinen Aufenthalt mit der jungen Frau in dem Infinity-Pool mit Ausblick auf Altstadt und Frauenkirche ausklingen. Auf einem schwimmenden Tablett lassen sie sich ihr Frühstück direkt ins Wasser bringen – selbstverständlich wieder mit Aperitiv. Noch bevor Rehmann auscheckt und mit dem Porsche zurück zum Flughafen gefahren wird, laufen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Gast in der Präsidentensuite.

