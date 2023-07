„Sattelauflieger komplett ausgebrannt“: Münchner Feuerwehr mit dramatischem Einsatz in der Nacht

Von: Felix Herz

In der Nacht auf Samstag ist in München ein Sattelzug komplett ausgebrannt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. © Screenshot Feuerwehr München / Twitter/X

Ein nächtlicher Einsatz hat die Münchner Feuerwehr in Riem auf Trab gehalten. Ein Sattelauflieger am Umschlagbahnhof stand in Vollbrand.

München – Im Münchner Osten ist am späten Freitagabend, 28. Juli, ein „Lkw-Sattelauflieger völlig ausgebrannt“. Zunächst hatte der polnische Lkw-Fahrer noch versucht, den Brand zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Der Münchner Feuerwehr gelang dies später, doch der Sattelauflieger war nicht mehr zu retten.

Feuerwehr München mit nächtlichem Einsatz in Riem: Sattelauflieger stand in Vollbrand

Laut Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr München ereignete sich der Brand am Freitagabend gegen 22.45 Uhr. Der polnische Fahrer eines Lkw hatte, um seine Ruhezeiten einzuhalten, im Bereich des Umschlagbahnhofes in Riem gehalten. Dann seien ihm Flammen im Rückspiegel aufgefallen. Sofort alarmierte er die Feuerwehr und versuchte anschließend, mit dem Feuerlöscher des Lkw selbst, die Flammen zu löschen. Ohne Erfolg, wie die Feuerwehr berichtet: „Die Flammen hatten sich jedoch schon so weit über die Ladung ausgebreitet, sodass die Menge des Löschmittels nicht annähernd ausreichte.“

Dank des hellen Feuerscheins war es der Feuerwehr ein Leichtes, den Ort des Brandes auszumachen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Sattelauflieger, beladen mit allerlei technischen Geräten, bereits in Vollbrand, heißt es vonseiten der Münchner Feuerwehr.

Umweltschaden verhindert: Feuerwehr dichtet Gullys ab

Den Einsatzkräften gelang es dennoch, die Flammen recht schnell unter Kontrolle zu bringen. Allerdings hatte die „enorme Hitzeentwicklung die Kraftstofftanks der Zugmaschine beschädigt, sodass größere Mengen Diesel ausliefen“. Die Feuerwehr dichtete daher Gullys ab und errichtete mit Ölbindemittel Barrieren, um einen Umweltschaden zu vermeiden.

Der Fahrer des Lkw blieb bei dem Vorfall unverletzt. Da bislang unbekannt ist, welche Geräte der Sattelzug geladen hatte, kann eine Schadenssumme laut Feuerwehr nicht angegeben werden. Auch die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt. (fhz)

