Münchner will im Albanien-Urlaub in Nationalpark, plötzlich hält ein MVV-Bus und amüsante Szenen folgen

Von: Andreas Knobloch

Wer im Urlaub die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, der wird oft überrascht. Ein Münchner stieg in Albanien verdutzt in ein MVV-Bus, der ihn zum Ziel brachte.

München - Die albanische Riviera wird immer öfter das Ziel von Europäern, die früher eher nach Kroatien oder Italien gereist sind. Allerdings häufen sich mittlerweile die Erfahrungen, dass die beliebten Touristen- und Urlaubsziele für einige zu teuer oder überfüllt seien. Erst kürzlich berichtete eine Kroatien-Urlauberin von einer Bier-Cevapcici-Rechnung, die es in sich hatte oder der Flaucherfranzl von unschönen Szenen an einem italienischen Strand.

Deswegen weichen viele Urlauber auf alternative Reisezeile aus. Wie zum Beispiel Albanien. In dem Land gibt es sehr viel zu entdecken und neben einem relaxten Strandurlaub auch attraktive Ausflügsziele. Ein 29-jähriger Münchner hat sich mit seiner Freundin genau für eben jenes Land entschieden. Die Anreise war schon leicht ungewöhnlich, aber immerhin schon erlebnisreich. Über Korfu ging es mit der Fähre nach Albanien.

MVV-Bus fährt Albanien-Urlauber aus München in Nationalpark

An einem der darauffolgenden Tage wollte das Paar einen Ausflug in den Butrinit Nationalpark machen und wartete in Ksamil auf den Linienbus aus Saranda. Als dieser dann ankam, wurden die Augen groß und das Paar musste sich kurz schütteln, denn es fuhr ein MVV-Bus vor. Sogar die digitale Blende mit „MVV-Betriebsfahrt“ war noch eingestellt. „Ein Euro pro Person“, erzählt der Münchner tz.de, habe der Bus gekostet. Auch Fotos ließ er unserer Redaktion zukommen.

Im Albanien-Urlaub fuhr plötzlich ein MVV-Bus vor, der die Münchner an ihr Wunschziel brachte. © tz.de / Privat

„Dem MVV ist durchaus bekannt, dass frühere MVV-Regionalbusse in Albanien unterwegs sind. Auch in der Türkei, in Bratislava oder in Norddeutschland kann es Ihnen passieren, dass Sie so ein ausrangiertes Fahrzeug sehen“, so die MVV-Pressestelle auf die Nachfrage unserer Redaktion. Den Hintergrund erläutert die Sprecherin auch: „Verkehrsunternehmen, die mit ihren Bussen im Auftrag des Münchner Verkehrsverbundes fahren, können ihre Fahrzeuge verkaufen, wenn sie im MVV-Regionalbusverkehr keine Verwendung mehr dafür haben und das Fahrzeug aus ihrer Sicht zum Beispiel nicht mehr wirtschaftlich ist.“

„MVV-Betriebsfahrt“ oder Wuppertaler Corona-Warnungen: Münchner erlebt im Urlaub Amüsantes

Auf der Fahrt in Richtung Nationalpark erlebte der Münchner auch noch amüsante Szenen. Auf der Gegenfahrbahn kamen anderen Busse entgegen, teils auch ausrangierte deutsche, die zum kurzen Plausch sogar minutenlang hielten. „Die Busfahrer sind teilweise mitten während der Fahrt angehalten und haben sich miteinander unterhalten. Einmal haben sie sogar die Plätze getauscht und der andere Busfahrer hat umgeparkt.“

Zu erkennen ist der MVV-Bus schon aus der Ferne, denn das Design blieb unverändert. Selbst das sei keine Seltenheit, so der MVV: „Bei einem Verkauf ist es dem Besitzer selbst überlassen, ob er es ändert - oder lässt“. Theoretisch sei es sogar möglich, dass Privatmenschen mit dem Verkehrsunternehmen verhandeln und einen solchen erwerben könnten.

Warum „MVV-Betriebsfahrt“ noch angezeigt wird, darüber kann nur spekuliert werden. „Vermutlich wurde der Bordrechner mit verkauft. Es könnte aber auch sein, dass die Anzeige ‚defekt‘ und ‚eingefroren‘ ist“, so der MVV. Für das Paar aus München kein Problem, denn sie kamen zu ihrem Wunschort und wieder zurück. Eine Fahrt in ihrem Urlaub legten sie sogar mit einem Wuppertaler Bus zurück, der sogar noch die Corona-Warnzettel aus dem Jahr 2021 hängen hatte.

Links der MVV-Bus, rechts der Aushang vom Wuppertaler Bus, der sogar noch die Corona-Warnung aus dem Jahr 2021 hatte. © tz.de / Privat

