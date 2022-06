Naturbad ab 2024: So schön wird das neue Georgenschwaigbad

Von: Nadja Hoffmann

So soll das neue Georgenschwaigbad aussehen. © „straubarchitekten und stadtplaner“

Derzeit läuft die Zwischennutzung als Sommeroase. Doch schon im Herbst rollen die Bagger im Bad Georgenschwaige an. Die Einrichtung in Schwabing wird zum Naturbad umgebaut. 2024 soll Eröffnung gefeiert werden.

Moderne Gebäude, helles Holz und Becken, in denen frisches Wasser für Abkühlung sorgt. Chlor: nein Danke! Das heißt es ab 2024, wenn das Bad Georgenschwaige Wiedereröffnung feiert. Bis dahin wird die Schwabinger Einrichtung zu einem Naturbad umgestaltet. Los gehen die Arbeiten aber erst im Herbst - derzeit sorgt das Georgenschwaigbad unter dem Titel Fluffy Clouds für Sommerfreuden: mit Beachvolleyball-Feldern und Trampolinen. Dafür, dass dort grad nicht an Schwimmen zu denken ist, hat ein Brand im Februar 2021 gesorgt. Bei dem ist laut Stadtwerke die gesamte Bädertechnik zerstört worden.

Schwimmerbecken bekommt eine Rollstuhlrampe

Die Pläne für das Naturbad Georgenschwaige nach dem Vorbild von Maria Einsiedel, die aus der Feder des Büros „straubarchitekten“ stammen, wurden jetzt vorgestellt. Es zeigt sich, dass die Stadtwerke an der Ecke Belgradstraße und Petruelring voll auf Natürlichkeit setzen. Es gibt drei Bassins, wobei das Schwimmbecken eine Rollstuhlrampe bekommt. Um auch den Bedürfnissen von Menschen mit Handicap gerecht zu werden, war die Stiftung Pfennigparade in die Planung eingebunden.

„Für das Nichtschwimmerbecken sind ein Strandeinstieg und ein Holzsteg zum Sitzen in der Mitte vorgesehen“, so die Stadtwerke auf Anfrage.

Wasseraufbereitung mit Bodenfilter und ganz viel Schilf

Eine separate Breitwellenrutsche ist genauso geplant wie ein neuer Umkleidebereich im Norden der Becken, also näher am Wasser. Statt des Kiosks entsteht eine Gastronomie, die man auch besuchen kann, ohne ins Bad zu gehen. Das Wasser wird künftig biologisch aufbereitet. Dabei hilft ein 1000 Quadratmeter großer Bodenfilter samt Schilfbereich, durch den das Wasser bis zu sieben Mal pro Tag fließt