„Taten sind verwerflich“: Schockanrufe in München verursachen Millionenschäden - Minister nennt Horror-Zahlen

Von: Andreas Thieme

Teilen

Eine Vielzahl von sogenannten Schockanrufen wurde der Polizei in den vergangenen Tagen im südlichen Oberbayern angezeigt. © Symbolfoto/Markus Scholz/DPA

Sie täuschen ihren Opfern eine besondere Notlage vor - und zocken am Ende deren Geld ab. Betrüger verursachen mit Schockanrufen längst Millionenschäden in München. Wie unsere Redaktion exklusiv erfahren hat, steigen die Zahlen immer stärker an.

München - Am Telefon erzählen sie, einem Angehörigen drohe das Gefängnis, weil er einen tödlichen Unfall verursacht habe - was nur durch eine hohe Kautionszahlung in bar abzuwenden ist. Als „Schock-Anruf“ ist diese Betrugsmasche zwar bekannt - doch die Zahlen steigen immer stärker an. Von Januar bis Ende August lag der finanzielle Schaden in München bereits bei 1 216 213 Euro, wie die tz exklusiv vom Bayerischen Justizministerium erfahren hat. Zum Vergleich: 2022 betrug der Schaden des gesamten Jahres 1 786 487 Euro.

„Solche Taten sind verwerflich. Ein Teil dieser Kriminellen sucht sich gezielt Senioren als Opfer. Zum Beispiel anhand von Vornamen, bei denen vermutet wird, dass sie zu älteren Menschen gehören“, sagt Justizminister Georg Eisenreich (52, CSU). „Hier werden ganz gezielt die Gutgläubigkeit und die Sorgen von älteren Menschen ausgenutzt, um sie zu schädigen. Die Folgen dieser Taten können für die Opfer erheblich sein, nicht nur finanziell, sondern zum Teil auch gesundheitlich, bis hin zu Angstzuständen und Depressionen.“

München: Schäden durch Schockanrufe steigen immer stärker an

Die Täter seien Profis. „Sie sind hochspezialisiert“, warnt Eisenreich. „Das sehen wir auch bei anderen Arten von Verbrechen. Die Täter sind psychologisch geschult, um am Telefon unter anderem Bindungen zu ihren Opfern aufzubauen. Wir haben es hier also mit einem immer stärker professionalisierten Vorgehen zu tun.“

Umso wichtiger sei es, dass möglichst viele Bürger diese Betrugsmasche kennen, um sich schützen zu können. „Es lassen sich viele Straftaten verhindern, wenn man sich als Betroffener Hilfe holt“ sagt Eisenreich. „Unsere Botschaft: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beziehen Sie Familie oder Freunde ein. Und wichtig ist: Zeigen Sie die Täter an. Es hilft, Polizei oder Staatsanwaltschaft frühzeitig zu informieren. So lassen sich Taten besser aufklären und weitere Taten verhindern.“

Betrugsmasche Schockanruf: Justizminister Eisenreich fordert höhere Strafen für Betrüger

Bislang 22 Täter haben Münchner Ermittler heuer schon festgenommen - im gesamten vergangenen Jahr waren es 31. „Justiz und Polizei arbeiten eng zusammen, um Callcenter-Betrug einzudämmen. Wenn wir neue Phänomene erkennen, reagieren wir schnell und konsequent“, sagt Eisenreich.

«Kriminelle haben ihre Methoden an das digitale Zeitalter angepasst», sagt Bayerns Justizminister Georg Eisenreich.jpg © IMAGO/STL-Studio Liebhart

Sechs Monate bis zu zehn Jahren Haft droht den Tätern, die meist im Ausland sitzen und von dort die Anrufe nach München tätigen. Meistens werden aber nur die kleineren Komplizen wie Geldabholer geschnappt. Eisenreich sagt: „Wer gezielt ältere Menschen als Opfer auswählt und deren Hilfsbereitschaft und Sorgen ausnutzt, muss härter bestraft werden. Ich fordere deshalb, dass die Mindeststrafe bei organisiertem Callcenter-Betrug von einem auf zwei Jahre heraufgesetzt wird. Der Bund ist gefordert, diese Gesetzesänderung vorzunehmen.“