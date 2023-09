Nervige Baustelle vor dem Haus: Wie viel Lärm müssen Mieter hinnehmen? Münchner Anwalt klärt auf

Von: Andreas Thieme

Der Münchner Hauptbahnhof ist seit Jahren eine Großbaustelle © SIGI JANTZ

Eine Baustelle am Haus: Das kann laut und nervig werden - vor allem, wenn es Monate dauert. Doch welche Rechte haben Mieter? Ab wann kann man die Miete mindern? Und was kann man vom Vermieter verlangen? Anwalt Alexander Walther erklärt die aktuelle Rechtslage.

München - München gleicht derzeit an einigen Stellen einer Großbaustelle. „Der damit einhergehende Lärm belastet die Anwohner häufig enorm“, weiß Rechtsanwalt Alexander Walther. Es stelle sich dann die Frage, welche Rechte Mieter haben, wenn sie durch Baulärm gestört werden und ihre Wohnung nicht uneingeschränkt nutzen können.

„Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Bauarbeiten am Haus, in der sich die Mietwohnung befindet, stattfinden oder in der unmittelbaren Nachbarschaft“, sagt der Experte aus der Münchner Kanzlei Klimesch und Partner. Im ersten Fall sei der Mieter grundsätzlich zur Minderung berechtigt. „Es sei denn, er wurde vor Abschluss des Mietvertrages vom Vermieter auf die anstehenden Bauarbeiten hingewiesen.“

Die Höhe der Minderung richtet sich Walther zufolge nach der Beeinträchtigung im Einzelfall. „Diese reicht von geringen Minderungsquoten von zwei bis fünf Prozent bei erheblichen Verschmutzungen bis zu 100 Prozent, wenn die Mietwohnung faktisch überhaupt nicht nutzbar ist.“

München: Bei Baulärm ist der Mieter in vielen Fällen zu einer Minderung berechtigt

Weiter sei zu beachten, dass der Vermieter nicht einwenden kann, dass der Mieter zu bestimmten Zeiten nicht in der Wohnung war und daher nur anteilig mindern könnte. „Andererseits ist bei energetischen Modernisierungen das Minderungsrecht gesetzlich, für die ersten drei Monate der Bauarbeiten ausgeschlossen.“

Baulärm in der Nachbarschaft hingegen berechtige nicht ohne weiteres zur Mietminderung. „Sofern der Lärm nicht durch den Vermieter verursacht wurde und dieser auch keine eigenen Entschädigungsansprüche gegen den bauenden Nachbarn hat, ist der Mieter nicht zur Minderung berechtigt. Dies hat der Bundesgerichtshof im Jahre 2021 entschieden“, sagt Alexander Walther.

Wenn ein Mieter von Baulärm betroffen sei, sollte er nicht ohne weiteres die Miete mindern, sondern „zunächst die Miete unter Vorbehalt leisten und sich zeitnah Rechtsrat einholen“, rät der Anwalt. „Der Mieter läuft andernfalls Gefahr, die Miete zu hoch und unter Umständen sogar vollkommen unberechtigt zu mindern. Dies kann im schlimmsten Fall sogar zu einer fristlosen Kündigung führen.“