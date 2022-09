Beste Lage direkt am Westpark: „DAS NESTROY“ in Sendling

In „DAS NESTROY“ entstehen Grundrisskonzepte für unterschiedlichste Wohnansprüche und jede Lebensphase. © HI Wohnbau

Im Stadtteil Sendling-Westpark entstehen aktuell mit dem neuen Wohnbauprojekt „DAS NESTROY“ attraktive Eigentumswohnungen.

Die Top-Citylage, viele Freizeitmöglichkeiten und alles für den täglichen Bedarf befinden sich in unmittelbarer Nähe: Das macht „DAS NESTROY“ zu einem lebenswerten Zuhause. Der Verkauf der Wohnungen hat gerade begonnen, sodass Selbstbeziehern und Kapitalanlegern aktuell noch eine breite Auswahl an unterschiedlichen Wohnungstypen zur Verfügung steht. Kaufinteressenten können zwischen gut geschnittenen 1- bis 5-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von ca. 30 qm bis ca. 117 qm auswählen. Die Wohnungen verfügen über schöne Terrassen mit Gärten, große Balkone oder sonnige Dachterrassen. Ein Projekt-Highlight sind die großzügig geschnittenen Maisonettewohnungen mit offener Raumgestaltung auf zwei Etagen und jeweils zwei separaten Eingängen.

„DAS NESTROY“ in Sendling: eine lohnende Investition

Eine durchdachte Raumaufteilung sowie die qualitätsvolle Innenausstattung runden das stilvolle Wohnkonzept ab. © HI Wohnbau

Auch für Kapitalanleger finden sich in der Wohnanlage „DAS NESTROY“ Eigentumswohnungen, die eine attraktive Form der Geldanlage in Aussicht stellen. In Zeiten stetig steigender Mieten kann eine Investition in „DAS NESTROY“ auch eine tragende Säule der Altersvorsorge darstellen. Die moderne Technik eines Neubaus bereitet zudem Freude beim Blick auf die Verbrauchsrechnungen. Dank der wertigen Innenausstattung mit überwiegend bodentiefen Fensterelementen, Naturholz-Parkettböden, Fußbodenheizung und großformatigen Markenfliesen bietet „DAS NESTROY“ angenehmen Wohnkomfort. Die berühmte Redewendung „Es gibt für die Beurteilung einer Immobilie eigentlich nur drei wichtige Dinge – nämlich 1. Lage, 2. Lage, 3. Lage“, trifft auf „DAS NESTROY“ durch seine direkte Nachbarschaft zum Westpark voll zu. Ob wunderschöne Spazierwege, Abenteuerspielplätze, traditionelle bayerische Biergärten oder zahlreiche Kulturveranstaltungen – der fast 70 Hektar große Westpark lädt zum Verweilen ein und bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Wer hier mehr sucht und möchte, dem liegt – insbesondere durch die gute Anbindung an den ÖPNV – die Stadt München zu Füßen.

„DAS NESTROY“ in Sendling punktet mit guter Anbindung

Freizeitvergnügen und viel Grün in der Nähe dank der unmittelbaren Nachbarschaft zum Westpark. © HI Wohnbau

Ein weiterer bekannter Gradmesser für die Lage-Qualität einer Immobilie ist die gute Erreichbarkeit von Geschäften für den täglichen Bedarf. Auch hier punktet „DAS NESTROY“ in vielerlei Hinsicht: Fußläufig in nur wenigen Minuten bequem erreichbar sind zum Beispiel Supermärkte, Ärzte, Apotheken, Schulen und Kitas sowie eine Bushaltestelle als direkte Anbindung zu den Linien U6 und S7 sowie zur Bayerischen Oberlandbahn. Von dort gelangen Sie direkt in die Münchener Innenstadt. Ideal für Autofahrer: Die Anschlussstellen zu den Autobahnen A95 und A96 sind ebenfalls schnell erreichbar. „DAS NESTROY“ bietet die Gelegenheit zum Erwerb von wertvollem Wohneigentum in sehr guter Lage – geplant und realisiert von der HI Wohnbau, einem Bauträger mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Alle aktuellen Informationen zu „DAS NESTROY“ finden Sie hier

Modernes Wohnen in Münchens Stadtteil Sendling - Westpark © HI Wohnbau

Preispeispiele für „DAS NESTROY“ in Sendling

Wonhung Preis 1-ZI.-WOHNUNG Etage: 2.OG, Wohnfl. ca. 34 m2, inkl. Balkon EUR 469.900, - 2-ZI.-WOHNUNG Etage: 3.OG, Wohnfl. ca. 48 m2, inkl. Balkon EUR 654.900, - 3-ZI.-WOHNUNG Etage: EG, Wohnfl. ca. 68 m2, inkl. Terrasse mit Garten, Preis: EUR 918.900, - 4-ZI.-WOHNUNG Etage: DG, Wohnfl. ca. 100 m2, inkl. Dachterrasse, EUR 1.379.900, -

Weitere Informationen

www.hi-wohnbau.de

Tel.: 0 89 / 57 00 56 65

E-Mail: dasnestroy@hi-wohnbau.de

Info-Pavillon am Baugrundstück

Nestroystraße 9

81373 München - Sendling

Mittwoch: 17 – 19 Uhr

Samstag & Sonntag: 14 – 17 Uhr

„DAS NESTROY“ ist ein Projekt der Wohnbau Nestroystrasse GmbH & Co. KG.