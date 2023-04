Warn-LEDs am Lenker: Fahrradstaffel der Polizei ist jetzt mit Blaulicht unterwegs

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Freuen sich über die neue Ausrüstung: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (M.) und Beamte der Fahrradstaffel. © Marcus Schlaf

Das Pilotprojekt läuft noch ein Jahr, schon jetzt hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein positives Zwischenfazit zur Fahrradstaffel der Polizei gezogen.

Blaulicht, wenn es drauf ankommt: Ab sofort verfügen nicht nur Polizei-Einsatzwagen über diese wichtige Ausrüstung, sondern auch die ersten zehn Einsatzräder der neuen Fahrradstaffel. „So sind unsere Polizei-Radler noch sichtbarer“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Medientermin am Freitag. Vorgestellt wurde dabei zum einen die neue Ausrüstung. Zum anderen gab’s frische Zahlen zu dem Pilotprojekt, das seit April 2022 in den Städten München und Nürnberg läuft.

Bis Ende März 2024 werde erprobt, wie alltagstauglich die Fahrradstaffel ist. Die Idee dahinter laut Herrmann: Beamte sind auf zwei Rädern flexibler in der Stadt unterwegs, können zum Beispiel bei Fahndungen andere Wege nehmen und ergänzen die Einsatzkräfte bei Großveranstaltungen direkt im Geschehen. Bayernweit sind 600 Räder und Pedelecs auf der Straße, 800 Polizisten kamen 2022 auf 25 000 Dienststunden. In München gibt es laut Polizeipräsident Thomas Hampel neben der Staffel auch Fahrrad-Einsatzkräfte in sechs Dienststellen. Mit dem Projekt geht man mit der Zeitgeist, das Auto lieber stehen zu lassen. Heute gehören Lastenfahrräder zu Stadtbild. „Die hat es vor 15 Jahren noch nicht geben.“

Fahrradstaffel soll weiter ausgebaut werden

Früher, erinnert sich Hampel, hätten sich Kollegen teils in ihren braunen Uniformhosen auf Fahrräder schwingen müssen. Heute stehe den Beamten moderne Ausrüstung zur Verfügung. Dazu gehört auch die spezielle Kleidung, die am Freitag im Innenministerium vorgestellt wurde. „Mit der neuen Schlechtwetter-Bekleidung sind unsere Polizei-Radler auch bei kalten und widrigen Witterungsbedingungen einsatzbereit“, verdeutlichte Joachim Herrmann. Die hellen Gelbtöne sorgen zudem dafür, dass die Polizisten besser gesehen werden. Gleiche Funktion haben auch die neuen Front- und Heckleuchten, die im Einsatz eingeschaltet werden können. Grundsätzlich zog Herrmann ein positives Zwischenfazit zum Pilotprojekt: „Unsere Polizei-Radler sind ein echtes Erfolgsmodell, das wir weiter ausbauen und verbessern werden.“