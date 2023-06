Als erster in ganz Bayern: Neuer Laden eröffnet mit „veganen und vegetarischen Produkten“ in der Münchner City

Von: Lucas Sauter-Orengo

In der Münchner Innenstadt eröffnet ein „Haribo“-Store. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber, Haribo

Die Münchner Innenstadt ist immer in Bewegung. Läden schließen, andere eröffnen. So wie jetzt in der Sendlinger Straße.

München - Die Münchner Innenstadt ist selten im Stillstand. Immer gibt es irgendwo eine Baustelle, eine Renovierung oder sonstige bauliche Maßnahmen. Aktuell dürfte die Dichte an Projekten dennoch so hoch wie selten sein: Die Rundumerneuerung des Hauptbahnhofs, der neue Hotelbau am Stachus oder die Großbaustelle am U-Bahnhof Sendlinger Tor machen viele Teile der City nicht unbedingt zu Ruhe-Oasen.

Dennoch zieht es viele Menschen in die Stadt, eine Umfrage zeigte zuletzt gar, dass die allermeisten einen Besuch zwischen Odeonsplatz und Stachus positiv bewerten. Für all diejenigen, die einen Bummel-Trip nach München planen, kommt jetzt eine neue Adresse hinzu, die wohl besonders für Kinder interessant sein dürfte.

Münchner City: Neuer Shop eröffnet – „Der erste in ganz Bayern“

In der Sendlinger Straße eröffnet ab Ende Mai der erste „Haribo“-Shop in Bayern. Die bekannte Gummibärchen-Marke versucht also, in der City Fuß zu fassen, und will unter anderem mit „vegetarischen und veganen“ Produkten das Münchner Klientel locken. Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte es unterschiedliche Traditionshäuser „erwischt“, aus den unterschiedlichen Gründen waren sie zum Schließen gezwungen. Darunter etwa auch „Jeans Kaltenbach“, wo nach 70 Jahren die Türen für immer schließen.

Neues Geschäft in bester Münchner Lage - als erster im Freistaat

Doch „Haribo“ ist mit seiner Neueröffnung nicht alleine, auch in der Kaufingerstraße entstehen neue Bummelflächen: Der Bekleidungshändler Uniqlo zieht in die Stadt, der denkmalgeschützte Altbau wird aber zunächst noch saniert.

Bleibt also offen, ob es der neue „Haribo“-Store tatsächlich schafft, zu einer Institution der Münchner Innenstadt zu werden, oder ob sich der Süßigkeiten-Shop in die Namen einreiht, die ihre Türen wieder schließen müssen.

