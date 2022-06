Neubau der Klinik Harlaching: Millionen-Projekt feiert Richtfest nach Zeitplan

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Beim Richtfest: München-Klinik-Chef Axel Fischer, Minister Klaus Holetschek und Dieter Reiter (v.l.). © Markus Götzfried

Lange wurde geplant, jetzt geht es endlich vorwärts: Ein Jahr nach der Grundsteinlegung feiert die München Klinik Richtfest bei ihrem Neubau in Harlaching. Das Millionen-Projekt soll 2024 stehen.

Unter den Auswirkungen der Corona-Krise hat die Baubranche massiv gelitten: Deshalb ist es nach zwei Jahren Bauzeit bemerkenswert, dass dieses Mega-Projekt noch im Zeit- und Kostenplan liegt. Im Süden entsteht derzeit das modernste Krankenhaus der Stadt: der Neubau der München Klinik Harlaching. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert. Und das mit entsprechend guter Laune.

So soll der Neubau der Klinik in Harlaching einmal aussehen. © Hild + K

„Wir brauchen moderne Arbeitswelten für die Zukunft“, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei dem Fest, das auf einer der Dachterrasse des fünfstöckigen Baus gefeiert wurde. Die Klinik, die in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt werden soll, sei bestes Beispiel dafür. Auf 31?000 Quadratmetern wird Platz für 500 Betten und durchdachte Arbeitsstrukturen geschaffen. „Wir können künftig Top-Medizin und Top-Infrastruktur bieten“, erklärte Phil Hill von der Klinikleitung. Er erinnerte auch daran, dass so mancher in der Belegschaft nicht mehr an die Neubau-Pläne geglaubt habe. „Sie wurden immer wieder aufgeschoben.“ 2020 konnten die Bauarbeiten für das 250-Millionen-Euro-Projekt beginnen.



Fördergelder vom Gesundheitsministerium

Vor einem Jahr erfolgte die Grundsteinlegung, an die sich München-Klinik-Geschäftsführer Dr. Axel Fischer noch gut erinnert. „Damal haben wir in eine tiefe Baugrube geschaut, jetzt blicken wir nach oben.“ Und in eine Zukunft als modernste Klinik. In die investiert der Freistaat 164 Millionen Euro, wie Klaus Holetscheck (CSU) in Erinnerung rief. Der Gesundheitsminister hatte ein weiteres Geschenk im Gepäck: „Ich freue mich sehr, dass ich dem Standort Harlaching heute zwei Förderbescheide in Höhe von 1,3 Millionen Euro aus Mitteln des Krankenhaus-Zukunft-Fonds überreichen kann.“ Unterstützung für Digitalisierungs- und IT-Projekte. Holetschek betonte aber auch: Modernste Gebäude und Technik „funktionieren nicht ohne den Menschen“. Wie Reiter forderte er bessere Bedingungen für die Mitarbeiter der Gesundheitsbranche. Sie seien in den vergangenen zwei Jahren das Bollwerk gegen die Pandemie gewesen.