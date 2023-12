Neue Kollegen willkommen: Print-Redaktion München sucht Volontäre

Von: Nadja Hoffmann

Thomas Jensen und Regina Mittermeier haben großen Spaß an der Arbeit in der Redaktion. © Oliver Bodmer

Spannender Arbeitsplatz mitten in der Stadt: In der Mediengruppe vom Münchner Merkur und der tz gibt es freie Plätze für Auszubildende. Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen!

Traumberuf gesucht? Dann geht’s Dir wie Regina Mittermeier (29) und Thomas Jensen (25) nach ihrem Studium. Die beiden sind fündig geworden: in der Mediengruppe Münchner Merkur tz. Regina arbeitet als Print-Redakteurin in der Redaktion München & Bayern, Thomas ist Print-Volontär im Sportressort. Alle, die neugierig auf den Journalisten-Job sind: Hier ratschen Regina und Thomas über ihren Redaktionsalltag.

Thomas: Servus Regina, wo kommst Du denn her?

Regina: Ich war oben im Münchner Rathaus. Für unsere Adventsserie schauen wir hinter geheime Münchner Türen, die sonst in der Regel verschlossen sind. Und ich durfte die Tür zum Glockenspiel im Rathaus aufmachen. Thomas: Und wie schaut‘s da oben aus? Sieht man von dort durch das Glockenspiel auf den Marienplatz?

Regina: Genau, ganz schön lustig, mal die ganzen Touris von der anderen Seite zu sehen. Was steht bei Dir so an? Thomas: Unterwegs bin ich heute nicht. Ich hab’ vorher mit einem Biathleten telefoniert, der in Östersund in Schweden beim Weltcup Zweiter geworden ist. Justus Strelow, falls er Dir was sagt.

Regina: Ah, schon mal gehört. Kennst Du die ganzen Sportler eigentlich gut persönlich?

Thomas: Unterschiedlich. Mit vielen telefoniert man eher. Aber jetzt ist zum Beispiel der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, da sieht man sich persönlich und kommt auch besser ins Gespräch. Das sind natürlich die Highlights, bei solchen Events vor Ort zu sein.

Regina: Wo warst Du denn schon überall?

Thomas: Im Wintersport bei vielen Biathlon- oder Skiweltcups hier in der Nähe. Zum Beispiel in Ruhpolding, Sölden oder Kitzbühel. Aber im Sommer auch mal bei den 24 Stunden von Le Mans. Aber ihr im Lokalen seid glaube ich noch öfter draußen unterwegs – oder?

Regina: Fast jeden Tag. Wir haben viele Termine in der Stadt. Aber oft müssen wir auch spontan los.

Thomas: Wann musstest Du das letzte Mal spontan schnell wohin?

Regina: Letztens erst, da brauchten wir ein Foto von einem Tatort.

Thomas: Zum Glück sind meine Termine meist planbar... Regina: Ja, es kann auch mal stressig werden. Aber meist kann ich mich auf dem Weg noch ins Thema einlesen. Wir unterstützen uns im Team gut – und dafür liebe ich den Job. Draußen sein, mit Menschen sprechen, wissen, was los ist.

Thomas: Versteh’ ich voll. Bei Sportveranstaltungen in der ersten Reihe zu sitzen statt nur vorm Fernseher. Wenn die Veranstaltung draußen ist, an der frischen Luft – herrlich. Da können meiner Meinung nach andere Bürojobs nicht mithalten.

Regina: Gerade im Volo gibt es ja noch mehr Abwechslung. Kommst Du eigentlich noch zu uns ins Lokale?

Thomas: Nein, ich habe meine Wunschmonate in den anderen Redaktionen schon hinter mir. Ich war zum Beispiel in der Politik-Redaktion, da habe ich viel gelernt.

Regina: Hilfreich fand ich auch die Kurse an der Akademie der Bayerischen Presse. Thomas: Was war Dein Lieblingskurs?

Regina: Fotojournalismus. Ist total praktisch, weil ich heute Abend beim Termin wahrscheinlich selber fotografiere. Unsere Fotografen sind nämlich woanders im Einsatz.

Thomas: Oh, schade. Ich dachte wir könnten nachher noch mit den anderen Volos was trinken gehen..

.Regina: Geht leider nicht. Aber am Montag gern! Da habe ich nämlich frei – als Ausgleichstag für meinen letzten Sonntagsdienst.

Alle Infos:

In der Mediengruppe Münchner Merkur tz dauert das Volontariat zwei Jahre. Dabei durchläuft man verschiedene Ressorts, unter anderem die Online-Redaktion, und besucht Kurse an der Akademie der Bayerischen Presse. Pro Jahr bekommt der Nachwuchs-Journalist 30 Tage Urlaub. Im ersten Ausbildungsjahr erhält ein Volontär 2202 Euro brutto, im zweiten Jahr 2521 Euro brutto. Wer sonntags oder feiertags arbeitet, kriegt einen entsprechenden Zuschlag. Dazu kommen Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie derzeit die Inflationsausgleichsprämie bis Ende 2024 von 120 Euro pro Monat. Du willst Dich zum Redakteur ausbilden lassen und sehen, was unsere Nachwuchs-Journalisten begeistert? Dann schau auf unserer Seite merkur.de/volo vorbei. Dort findest Du alle Informationen und ein Video unserer Volontärinnen und Volontäre. Die Bewerbung ist schon fertig? Dann einfach abschicken an volo@merkur.de. Viel Erfolg, wir melden uns!