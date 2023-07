Pünktlich zur Wiesn: die neue nachhaltige Dirndl-Kollektion Angermaier Greenline x Barbara Meier

Topmodel Barbara Meier im Dirndl Cara der Angermaier Greenline © Angermaier Trachten

Trachten Angermaier feiert seinen 75. Geburtstag mit einem nachhaltigen Zeichen für die Zukunft. Topmodel Barbara Meier entwarf mit dem Münchner Traditionshaus wunderschöne traditionelle Dirndl, Mieder und Röcke.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Schlagwort im heutigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handeln, sondern auch die treibende Kraft hinter der Greenline-Kollektion von Angermaier – und Nachhaltigkeitsbotschafterin Barbara Meier, damit ein „perfect match“ für Dr. Axel Munz: „Barbara ist für uns die Idealbesetzung für die Angermaier Greenline Kollektion!“, so der

Geschäftsführer des Hauses, das seit 75 Jahren immer wieder Vorreiter im Bereich der Trachtenmode ist. Getrieben von der stetigen Neugier und Bereitschaft, neue Wege zu gehen, beweist Angermaier, dass Tradition und Innovation keine Widersprüche sein müssen, sondern Hand in Hand gehen können.

Und auch Topmodel und Schauspielerin Barbara Meier schwärmt: „Die nachhaltige Dirndl-Kollektion mit Angermaier ist ein echtes Herzensprojekt für mich“, sagt die 36-Jährige, die sich seit Jahren für eine bessere Umwelt einsetzt und seit 2017 Botschafterin des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für faire und umweltfreundliche Mode ist.

Barbara Meier im Dirndl Aphrodite der Angermaier Greenline © Angermaier Trachten

Die gebürtige Bayerin und Gewinnerin der zweiten Staffel von GNTM entdeckte ihre Liebe zum Dirndl erst spät, aber dafür mit voller Leidenschaft.

Ich war mit 20 zum ersten Mal auf der Wiesn, und da hat es mich richtig gepackt. Ich schätze das Traditionelle, das Gemeinschaftsgefühl, das die Tracht vermittelt. Jede Frau sieht in einem Dirndl wunderbar und sexy aus. Es gibt kein Kleidungsstück, das jede Altersgruppe, Größe und Körperform so attraktiv in Szene setzt.

Als erfahrene Nachhaltigkeitsexpertin fand sie es jedoch schwierig, das richtige Dirndl zu finden. Doch mit ihrer eigenen Capsule Collection hat sie dieses Problem elegant gelöst, indem sie einfach ihre eigene nachhaltige Kollektion entwarf. Dies sei für sie eine „ganz natürliche Kooperation gewesen“, so die zweifache Mutter, denn das Münchner Trachtenhaus brachte bereits 2017 mit der „Greenline“ die erste nachhaltige Trachtenkollektion der Welt auf den Markt und stellte in diesem Jahr erstmals auch die „Manufaktur“-Kollektion vor, die ausschließlich handgefertigte, aus nachhaltigen Materialien produzierte Stücke enthält.

2023 wird es wieder traditionell mit aufwendigen Schößchen und Miedern

Die „Angermaier Greenline X Barbara Meier“ Capsule Collection setzt in diesem Jahr auf das Traditionelle. Die Kollektion besteht zum großen Teil aus Leinen in ansprechenden Farben wie trendigem Salbei und Peach, sowie Himmelblau und strahlendem Weiß. Zu den Dirndln gibt es auch passende Mieder. Highlights sind die aufwendigen Schößchen bei den Dirndln und den Miedern sowie ein passendes Kinderdirndl, welches Mutter und Kind im Partnerlook strahlen lässt. Ein elegantes Ärmeldirndl in Oliv rundet die exklusive, nachhaltige Kollektion ab.

„Es war mir wichtig, dass für jeden Typ etwas dabei ist“, sagt die rothaarige Schönheit, „und dass die Dirndl bequem und langlebig sind.“ Ihre Dirndl können einfach neu kombiniert werden – zum Beispiel mit einer neuen Schürze: Dadurch entsteht sofort ein neuer Look, ohne dass man ein neues Dirndl kaufen muss.

Kontakt

Trachten Angermaier München Stammhaus

Landsbergerstr. 101-103

80339 München

(direkt an der Donnersbergerbrücke)

Tel: 089/ 501 677

E-Mail: info@trachten-angermaier.de

Web: www.trachten-angermaier.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr