Neue Statistik veröffentlicht: Radio Arabella ist Münchens beliebtester Lokalsender

Von: Christian Einfeldt

Erfolgreichster Lokalsender Münchens: Radio Arabella begeistert mit Shows wie „Anja und der Morgenhuber“. © Marcus Schlaf

Die aktuelle Auswertung der ma 2023 Audio I bestätigt es: Radio Arabella ist Münchens erfolgreichster Lokalradiosender.

München – Im März 2022 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) wieder die Frage beantwortet: Welcher Sender hat die meisten Hörer? Die Ergebnisse auf Basis der deutschlandweiten Radionutzung liegen seit dem 29. März vor. Laut der Media-Analyse ma 2023 Audio I ist Radio Arabella der beliebteste Münchner Lokalsender.

Radio Arabella: „Wenn die Welt draußen verrücktspielt, sind wir für sie da“

Ihre Hörer bleiben durchschnittlich länger dran und auch das Alter zwischen 14 bis 49 Jahren interessiert sich für ihre Angebote. Ob im Radio oder Online: Radio Arabella verbucht bei der diesjährigen ma 2023 Audio I Erfolge in vielen relevanten Kategorien und steigert ihre Reichweite.

Dass viele Münchner ihre Zeit am liebsten mit Shows wie „Anja und der Morgenhuber“ vertreiben, erklärt Arabella-Geschäftsführer Till Coenen in einer Pressemitteilung folgendermaßen: „Wenn die Welt draußen verrücktspielt, sind wir für sie da“. Das Programm sei abwechslungsreich, biete „einfach gute Musik“ und verzichte dabei auf „überdrehte Promoaktionen“. Dabei gebe es „alle Informationen aus München und der Region, die wichtig sind“.

München weiß das mit 176.000 Menschen, die alleine werktags zwischen 5 und 9 Uhr zuhören, zu schätzen. Die ma 2023 Audio I belohnt Radio Arabella in der Gesamtübersicht derweil mit dem Platz 78 – weit vor vielen anderen Lokalsendern Deutschlands.

