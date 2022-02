Neue Studie: Münchner gehen gern Essen - Am liebsten, wenn das Restaurant fußläufig zu erreichen ist

Von: Sascha Karowski

In München spielen Themen wie Kulinarik und ÖPNV eine große Rolle. © Christina Falkenberg/Imago

Der durchschnittliche Münchner geht viel zu Fuß und dann auch noch gerne Essen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Daraus wird auch klar: Der Münchner an sich ist stolz auf seine Stadt.

München - Münchner haben eine enge Verknüpfung mit ihrem Wohnquartier, schätzen eine hohe Lebensqualität und wünschen sich Internationalität, Nachhaltigkeit sowie soziale Durchmischung. Das geht aus der jährlichen Quartiersstudie von DC Development in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey hervor. Befragt wurden deutschlandweit 10 000 Menschen, wie sie in Zukunft leben wollen und was ihnen an ihrem Wohnort besonders wichtig ist.

Studie in München: Fast 40 Prozent der Befragten legen Wert auf Kulinarik

Rund 39,7 Prozent der befragten Münchner ist demnach neben der Lage ihres Wohnortes das kulinarische Angebot besonders wichtig ist. Im Rest Deutschlands waren es lediglich 22,3 Prozent. Auch bei der Frage, was fußläufig erreicht werden soll, haben Supermärkte und Drogerien mit 71,5 Prozent und Gastronomie und lokaler Einzelhandel mit 45,2 Prozent deutschlandweit die Nase vorn.



Darüber hinaus legen die Münchner mit 35,6 Prozent auch besonderen Wert auf ein kulturelles Angebot am Wohnort, der nationale Durchschnittswert liegt hier bei 23 Prozent. Noch wichtiger ist Naherholung in öffentlichen Parks mit 64,9 Prozent sowie mit 58 Prozent ein ausreichendes ÖPNV-Angebot. 34,6 Prozent der Befragten gaben an, sich am häufigsten mit öffentlichen Verkehrsmittel fortzubewegen. Der nationale Vergleichswert liegt bei 11,5 Prozent.



München: 48,1 Prozent der Bürger gehen am liebsten zu Fuß durch die Stadt

Unangefochten auf Platz eins – mit 48,1 Prozent – bleiben aber die eigenen Füße als Fortbewegungsmittel. Und München ist nachhaltig – 29,1 Prozent der Befragten legen besonderen Wert darauf.



Und Münchner sind stolz auf ihr Viertel. Rund 75 Prozent der Teilnehmer ist Identifikation mit dem Wohnviertel wichtig, 34,4 Prozent sogar sehr wichtig. Dabei darf es ruhig vielfältig sein: Rund 46,4 Prozent der befragten Münchner haben den Wunsch nach Bewohnern verschiedener Altersgruppen im direkten Umfeld, rund 21 Prozent messen Internationalität eine wichtige Bedeutung zu.