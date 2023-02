Neuer Chefarzt gesucht: Deutsches Herzzentrum München will Top-Wissenschaftler aus den USA zurückholen

Von: Andreas Beez

Der Herzchirurg Professor Markus Krane steht vor der Rückkehr ins Deutsche Herzzentrum München. © Deutsches Herzzentrum München

Im Deutschen Herzzentrum München steht ein Führungswechsel an. Seit langem wird in Medizinerkreisen darüber spekuliert, wer die Nachfolge von Professor Rüdiger Lange als Klinikdirektor der Herzchirurgie antreten könnte. Jetzt scheint der Wunschkandidat gefunden zu sein.

Spezialist mit Weltruf: Professor Rüdiger Lange geht im Sommer als Chef der Herzchirurgie des Deutschen Herzzentrums München in den Ruhestand © Deutsches Herzzentrum München

Herzzentrum: Die Ära Lange endet nach einem Vierteljahrhundert

Wenn es um Herz-Kreislauferkrankungen geht, zählt das Deutsche Herzzentrum München in der Lazarettstraße zu den ersten Adressen der Republik. Mehr noch: Es genießt auch weltweit einen guten Ruf als Spezialklinik, die Spitzenmedizin und innovative Forschungsprojekte unter einem Dach vereint. An der Spitze der Herzchirurgie steht seit fast einem Vierteljahrhundert Professor Rüdiger Lange. In diesem Sommer geht der Ausnahme-Operateur, der heuer 70 Jahre alt wird, in den Ruhestand. Über seine Nachfolge wird in Medizinerkreisen schon länger spekuliert. Nach Informationen von Münchner Merkur und tz will das Herzzentrum einen alten Bekannten aus den USA zurückholen: Professor Markus Krane.

Herzzentrum: Nachfolger kommt von der weltberühmten Yale University

Krane operiert derzeit im weltberühmten Krankenhaus der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Der Top-Wissenschaftler hat früher bereits am Deutschen Herzzentrum gearbeitet, als stellvertretender Klinikdirektor unter Prof. Lange. Er gilt als sein Wunschnachfolger. Lange selbst wollte die Personalie gegenüber unserer Redaktion nicht kommentieren. Wie tz und Münchner Merkur erfuhren, laufen intensive Verhandlungen, allerdings ist der Vertrag offenbar noch nicht unterzeichnet. Insider gehen davon aus, dass Krane die Führung der Klinik zum Jahreswechsel übernehmen könnte.

Ein Arzt mit viel Herz für die Kleinen: Professor Rüdiger Lange gilt unter anderem als Spezialist für schwierige Eingriffe bei Kindern. Hier besucht er seinen damals dreijährigen Patienten Maxim nach einer Bypass-OP. © Sigi Jantz

Klinikchef operierte am Herzzentrum München 10000 Erwachsene und 2000 Kinder

Mit dem gebürtigen Bonner Lange verliert das Herzzentrum bereits im Sommer seinen erfahrensten Operateur. In seiner 44-jährigen Karriere hat der leidenschaftliche Herzchirurg etwa 15000 zum Teil schwierigste Eingriffe vorgenommen, allein in München operierte er über 10000 Erwachsene und mehr als 2000 Neugeborene am Herzen.