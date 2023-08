Neuer JU-Chef Laurenz Kiefer hat Berliner Wurzeln: „Habe München immer aus der Ferne geliebt“

Von: Klaus Vick

Teilen

JU-Vorsitzender Laurenz Kiefer © Marcus Schlaf

Laurenz Kiefer ist neuer JU-Vorsitzender des Bezirksverbandes München. Der 31-jährige Rechtsanwalt sieht die Grünen als Hauptgegner an. Jegliche Zusammenarbeit mit der AfD lehnt er ab. Aufgewachsen ist der Jungpolitiker in Berlin.

Laurenz Kiefer will seine Herkunft nicht verhehlen: „Ich habe eine für CSU-Verhältnisse etwas untypische Biografie“, gesteht der neue Münchner JU-Chef. Geboren in Köln und aufgewachsen in Berlin, kam Kiefer erst 2013 zum Studium in die bayerische Landeshauptstadt. „Aber ich habe München immer aus der Ferne geliebt“, sagt der 31-jährige Rechtsanwalt. Vor allem den FC Bayern. Und politisch sei er stets der CSU nahegestanden.



Vorgänger Michael Daniel hört aus Altersgründen auf

Mit dem Umzug nach München wurde er dann rasch auch bei der Jungen Union (JU) aktiv. 2015 übernahm Kiefer den Vorsitz im Kreisverband München-Mitte. Der Wahlerfolg war allerdings begleitet von einer Stimmenfang-Affäre. Der forsche Jung-Politiker hatte sich Daten von Mitgliedern besorgt, die er dann um Unterstützung bei seiner Kandidatur für den JU-Kreisvorsitz bat. Bei der Münchner CSU-Chefetage fiel er daher in Ungnade. Eine Verwerfung, die aber lange ausgeräumt sei, wie Kiefer betont.



Der 31-Jährige löst nun als Bezirkschef der Jungen Union Michael Daniel ab, der sich aus Altersgründen zurückziehen musste. Bei den Neuwahlen setzte sich Kiefer in einer Kampfabstimmung klar gegen Antonia Waldner, Kreisvorsitzende der JU München Nord-West, durch. An seiner Seite hat er bis 2025 vier Stellvertreter: Nathalie Hölzle, Yvonne Niklas, Max Brem und Jan Albat.



„Wieder eine wahrnehmbare politische Kraft in München werden“

Laurenz Kiefer hat sich vorgenommen, die JU wieder „zu einer wahrnehmbaren politischen Kraft in München zu machen“. Es gelte, junge Leute „mit starken Inhalten“ für die Nachwuchsorganisation der CSU zu begeistern. Akzente will er vor allem im Bereich Verkehr und Wohnen setzen. Die Grünen sieht Kiefer als Hauptgegner der CSU in München an. Es werde darauf ankommen, deren „Fehlentscheidungen bei der Verkehrspolitik“ zu entlarven. Auch bei der Wohnungspolitik kämen von Grünen und SPD wenig produktive Vorschläge. Kiefers Fazit: „München wird schlecht regiert.“



Sein Vorgänger Michael Daniel hatte im Übrigen das Ergebnis der CSU bei der Kommunalwahl 2020 unverblümt als „katastrophal“ bezeichnet. Der Wahlkampf sei „altbacken“ und Spitzenkandidatin Kristina Frank „unauthentisch“ gewesen, polterte Daniel. Kritik, die auch Kiefer im Kern nachvollziehen konnte, wie er heute sagt. Der neue JU-Chef ist sich aber sicher: „Wir werden die Fehler von damals nicht wiederholen.“ Die nächste Kommunalwahl findet 2026 statt.



Kritik an Söders Corona-Politik

Den CSU-Parteichef Markus Söder hat Kiefer mal als sein Vorbild bezeichnet. Weil er sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet habe und authentisch rüberkomme. Söders Einsatz für bayerische Belange und Zukunftsthemen findet Kiefer noch immer vorbildhaft. Nur in der Corona-Krise sei er mit der Politik des Ministerpräsidenten nicht zufrieden gewesen: Die Regeln seien irgendwann unverständlich gewesen, die Einschränkungen zu lange aufrechterhalten worden, findet der JU-Mann.



Aktuell besorgt den Juristen das Erstarken der AfD. Kiefer sagt: „Jede Zusammenarbeit mit dieser Partei muss ausgeschlossen werden.“ Für die CSU sei es wichtig, das eigene Profil zu schärfen und sich beim Thema Sicherheit und begrenzte Zuwanderung klar zu positionieren. „Das machen wir bislang nicht gut genug.“ Gelinge dies inhaltlich, könne man die AfD schwächen.