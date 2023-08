Neues Kennzeichen „MUC“: Antrag in Berlin eingereicht - „Es ist an der Zeit“

Von: Sascha Karowski

In München könnte es bald ein MUC-Kürzel für Nummernschilder geben. © Imago

München könnte bald ein neues Nummernschild bekommen. Das Bayerische Verkehrsministerium hat es beantragt.

München - Das Bayerische Verkehrsministerium unterstützt die Landeshauptstadt München bei ihrem Vorhaben, ein neues Autokennzeichen „MUC“ einzuführen. „Wir haben das zusätzliche Kennzeichen beim Bundesverkehrsministerium beantragt“, erklärt Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). „Es ist jetzt an der Zeit, ein neues Kennzeichen einzuführen. Denn Stadt und Landkreis München haben beide einen großen Fahrzeugbestand, die Kennzeichenkombinationen könnten somit bald aufgebraucht sein.“

Neues Kennzeichen für München: In der Stadt gibt es 760 000 zugelassene Fahrzeuge, im Landkreis 240 000

Aktuell teilen sich die Zulassungsbehörden von Stadt und Landkreis teilen sich momentan das Kennzeichen „M“. In München gibt es rund 760 000 zugelassene Fahrzeuge, im Landkreis rund 240 000. Weil bald aber die Kennzeichenkombinationen ausgehen, hatte das städtische Kreisverwaltungsreferat (KVR) bereits den Vorstoß unternommen, ein zusätzliches Kennzeichen - MUC - für München einzuführen.

Das Münchner Kreisverwaltungsreferat geht davon aus, dass das zusätzliche Kennzeichen schon ab Oktober verfügbar sein könnte. Laut bayerischem Verkehrsministerium wird eine Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums tatsächlich bereits in wenigen Wochen erwartet.

In München könnte es ein MUC-Kürzel für Nummernschilder geben - dazu muss eine Verordnung geändert werden

Das neue Verfahren könnte somit noch in diesem Jahr starten. Voraussetzung dafür ist zunächst das Inkrafttreten der Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung zum 1. September dieses Jahres. In Zukunft könnten Autos, Laster, Motorräder und sonstige Krafträder in der Landeshauptstadt also auch das Kennzeichen „MUC“ tragen dürfen.