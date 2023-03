Neues Viertel in München: Hier blüht das Kirschgelände auf - Wohnungen für 1240 Bewohner in Untermenzing

Von: Sascha Karowski

Auf dem Kirschgelände soll auch ein neuer Quartiersplatz entstehen. © Eckpfeiler

In Untermenzing sollen 1240 neue Wohnungen entstehen - in einem neuen Viertel. Der Stadtrat hat die Pläne für das Kirschgelände genehmigt.

München - Einst wurde auf dem Kirschgelände in Untermenzing gesägt - das Areal gehörte zum Dampfsägewerk Theodor Kirsch & Söhne. Doch bald soll dort gehämmert werden. Für eine grüne Wohn-Oase.

Neues Viertel in München: Kirschgelände in Untermenzing bietet Platz für 1240 neue Wohnungen

Der Stadtrat hat am Mittwoch den Bebauungsplan für das rund zwölf Hektar große Gelände gebilligt. Damit besteht fortan Baurecht für rund 1240 neue Wohnungen (410 davon gefördert) sowie für die nötige Infrastruktur. Das Kirschgelände nahe dem Oertelplatz wird heute vorwiegend von Logistikfirmen genutzt und soll zu einem nachhaltigen Wohnquartier umstrukturiert werden.

Geplant sind außerdem eine Grundschule sowie Kindertagesstätten. Neben grünen, privaten Innenhöfen wird es eine parkähnliche öffentliche Grünfläche und einen Quartiersplatz geben.

Neues Viertel in München: SPD-Chef freut sich, dass ein „mutig und ohne Abstriche Qualität realisiert“ wird

Das Viertel wird mit der neu gestalteten Elly-Staegmeyr-Straße erschlossen. Über sie gelangt man neben der Kirschstraße am westlichen Quartiersrand zu den Tiefgaragen-Einfahrten. Alle übrigen Bereiche des Viertels können über neu geschaffene Rad- und Fußwege erreicht werden. Überdies wird der Radweg entlang der Gleise in Richtung Innenstadt um mehr als einen Kilometer verlängert.

„Ich freue mich sehr, dass auf dem ehemaligen Kirchgelände nunmehr ein lebenswertes Quartier mit Wohnungen entstehen wird“, sagt SPD-Chef Christian Müller. Diese Wohnungen mit einer Quote von 40 Prozent geförderten Wohnraums kämen genau zur richtigen Zeit. „Während viele Projekte angesichts des aktuellen Marktumfeldes nur sehr zögerlich fortschreiten, wird hier mutig und ohne Abstriche bei der Qualität realisiert.“

Kirschgelände in München - CSU-Stadträtin lobt „städtebaulich hervorragend gelungenen Entwurf“

Dass das Kirschgelände direkt an zwei S-Bahnstationen liege, sei ein Glücksfall, der das Quartier für viele gesellschaftliche Gruppen attraktiv mache. „Darum freue ich mich, dass der Mix aus großen und kleinen Wohnungen alle Altersgruppen berücksichtigt und auch die Kinderbetreuung und Bildungsangebote integriert.“ Hinzu kämen neue großzügige Grünflächen, die bewiesen, in welch hoher Qualität auch Freiräume in München geplant würden.

„Wir haben heute die Umsetzung eines städtebaulich hervorragend gelungenen Entwurfs beschlossen“, sagt CSU-Stadträtin Heike Kainz. „Wo früher Schwerlastverkehr über versiegelte Flächen rollte, werden neuer Wohnraum und zusätzliche Grünflächen geschaffen. Die hohe Nachverdichtung entlang der Bahn ist an dieser Stelle sehr gut vertretbar. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.“