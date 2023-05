„Mörder“: Unbekannte beschmieren Schaufenster von Münchner Metzger

Von: Miriam Haberhauer

Unbekannte beschmierten ein Metzgerei-Schaufenster in Neuhausen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. © IMAGO / U. J. Alexander

Mit eindeutigen Parolen beschmierten Unbekannte das Schaufenster einer Münchner Metzgerei. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

München – Ein böses Erwachen hatte ein Münchner Metzger am Donnerstagmorgen, 18. Mai, in Neuhausen. Unbekannte Randalierer hatten über Nacht an seinem Geschäft gewütet und einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Parolen, Klebstoff, Absperrband: Vandalismus an Neuhausner Metzgerei

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Mittwochabend, 17. Mai, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, zu. Wie die Polizei nun mitteilte, beschmierten sie die Schaufensterfront und die Eingangstür der Metzgerei – Mit roter und schwarzer Farbe wurden Schriftzüge „mit einem inhaltlichen Kontext zum Tierschutz“ aufgetragen, so die Polizei.

Wie Bild berichtete, sollen die Unbekannten unter anderem Parolen wie „Leiche“, „Mörder“ und „Tiere wollen leben“ an das Geschäft geschmiert haben. Zudem beschädigten die randalierenden Tierschützer den Schließzylinder der Haupteingangstür mit Klebstoff und hängten den Eingangsbereich über die gesamte Länge mit Absperrband zu.

Erhebliche Sachbeschädigung – Metzger erstattet Strafanzeige

Mit ihrer Aktion verursachten die mutmaßlichen Vegetarier einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der betroffene Metzger erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung.

