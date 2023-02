Neuhausen-Mord bei „Aktenzeichen XY“ – Polizei konnte „eindeutige Spuren des Täters“ sichern

In diesem Haus fand die Polizei 2021 den getöteten Kristian Kramberger. © Marcus Schlaf

Der Mord von Neuhausen im Herbst 2021 beschäftigt die Münchner Polizei bis heute. Nun soll eine TV-Sendung im ZDF helfen, den Täter zu finden.

München – Seit über einem Jahr beschäftigt der mysteriöse Mord von Neuhausen die Polizei. Am Mittwoch (14. Februar) wird der Fall Kristian Kramberger nun deutschlandweit bekannt. Er ist Teil der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“, die das ZDF ab 20.15 Uhr ausstrahlt. Von dem Millionen-Publikum erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise zu den rätselhaften Geschehnissen, zu denen es im Herbst 2021 gekommen ist.

Damals stecke der 49-jährige Kramberger in den Vorbereitungen zu seinem runden Geburtstag: Am 12. November wäre er 50 Jahre alt geworden. Doch dazu kam es nie. Die Polizei fand die Leiche des Kroaten am 5. November, nachdem seine Wohnung an der Leonrodstraße 31 gewaltsam geöffnet worden war.

Polizei München hat neue Erkenntnisse zum mysteriösen Mord von Neuhausen

Jetzt gibt das Präsidium in München neue Erkenntnisse aus den Ermittlungen preis: Demnach wurde Kramberger wohl bereits am Donnerstag, 21. Oktober, zwischen 12 und 13.30 Uhr getötet. Zuvor waren Besucher in der Wohnung: „Spuren anderer Personen konnten gesichert und zugeordnet werden.“ Das gilt aber nicht für Zigarettenkippen der Marke Camel.

„Weiter konnten auch eindeutige Spuren des Täters gesichert werden.“ Das Handy des Opfers, ein Huawei P20, ist seit der Tat unauffindbar. Die Polizei weiß, dass Gäste aus der kroatischen Heimat erwartet wurden. Konkrete Hinweise hat sie zu folgendem Gesuchten:

ein 40 bis 50 Jahre alter Mann

etwa 1,85 Meter groß und mit gepflegter Erscheinung

er sprach Kroatisch und wenig Deutsch

er trug eine dunkle Jogginghose, ein dunkles Sweatshirt ohne Kapuze und schickere Schuhe

der Gesuchte hatte einen VW-Autoschlüssel bei sich

Hinweise können unter der Telefonnummer 089/29 100 hinterlassen werden.